Как «Инносети» и участники «Балтийского Артека» искали смыслы и учились создавать нечто «Больше, чем пространство путешествий»

Фото: «Инносети»

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На Виштынецком озере завершилось одно из ключевых молодежных мероприятий в Калининградской области – Молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». Более 100 молодых ребят стали участниками форума в 2023 году. При поддержке минмолодежи Калининградской области компания «Инносети» выступила партнером второй смены форума.

«Больше, чем пространство путешествий» - так звучит тема второй смены форума, призванной популяризировать локальный туризм и вдохновить ребят на создание новых туристических проектов, рассказать о принципах экологичного образа жизни и осознанного потребления в рамках приоритетной государственной молодежной политики. Для упаковки, реализации и продвижения своих идей «Инносети» совместно с минмолодежи Калининградской области предложили участникам рассмотреть новый технологичный формат работы с информацией – подкасты.

Чтобы помочь ребятам найти эффективное оформление для проектов и научить взаимодействовать с аудиторией, «Инносети» организовали мастер-класс Максима Новикова, коммерческого директора популярной студии подкастов «Техника речи» и консультанта в сфере современных медиа. В рамках встречи Максим поделился секретами создания смыслов в аудиоформатах, важными составляющими процесса производства, а также самыми интересными кейсами студии, в том числе и про внутренний туризм.

Комментирует Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети»: «Мы всегда готовы поддерживать такие масштабные для молодежи мероприятия, как «БалтАртек». Для нас это значимая образовательная площадка, благодаря которой возникает синергия государственных ресурсов и усилий бизнеса. Мы рады поддерживать идеи и инициативы молодых ребят, делиться опытом и кейсами. В этом году мы как ИТ-компания подошли к задаче с точки зрения инноваций и технологичности: неочевидный, но популярный формат подкастов как прикладное решение для вызовов второй смены форума. Вместе с нашими друзьями из «Техники речи» мы выбрали именно эту тему для лекции и надеемся, что ребятам запомнился наш мастер-класс, а полученные знания помогли реализовать потенциал идей».

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