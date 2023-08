Цены на недвижимость в Китае вновь снижаются

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Российский рынок закрыл день в минусе. ЦБ РФ повысил ставку сразу на 350 базисных пункта до 12,0% и не исключает ее дальнейшего повышения. Рубль провел весьма волатильный день, но смог его завершить с достижениями. Прочие факторы существенного влияния на динамику индексов не оказывали. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 101,365 млрд руб.

По итогам торгов 15 августа индекс МосБиржи - 3115,25 п. (-0,50%), а индекс РТС - 1010,19 п.

(+0,08%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Лидеры снижения на 23:00 мск:

5 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе и 5 снизились. Наибольшие потери в секторе строительных компаний (-1,94%), а наиболее сильный рост в телекоммуникациях (+1,50%).

Главным событием дня стало решение ЦБ РФ повысить ставку на 350 базисных пункта до 12,0%. В итоговом заявлении отмечается, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Естественно, что также говорится об увеличении внутреннего спроса, превышающем возможности расширения выпуска, что усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания. Сохранение таких условий повышает риски отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Следующее заседание Банка России, в рамках которого будет рассматриваться вопрос ставки, запланировано на 15 сентября.

Однако само по себе решение не смогло развернуть рубль на укрепление. Он довольно быстро отошел от максимальных значений дня и вновь начал слабеть. Уже к вечеру агентство Bloomberg сообщило, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. Возвращение обязательной продажи экспортной выручки, согласно источникам агентства, обсуждалось на совещании правительства и экспортеров. Однако никакого прорыва достигнуто не было. Однако на конец текущей недели назначена еще одна встреча по данному вопросу. Новость помогла рублю укрепиться.

X5 Retail (FIVE) во II квартале снизила скорр. EBITDA на 3% г/г, чистая прибыль выросла на 15,9% г/г. «Очень сильный квартал для Х5, - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Снижение скорректированной EBITDA в годовом сопоставлении не должно вводить в заблуждение, поскольку II квартал 2022 года был рекордным в истории компании по данному показателю. Напомним, что в апреле-июне прошлого года Х5 активно распродавала сильно выросшие в цене запасы, что, помимо прочего, обеспечило ретейлеру феноменальную маржинальность EBITDA на уровне 9,5%. Понятно, что свой скромный вклад в результаты прошедшего квартала внесла и консолидация "Красного Яра" и "Слаты", однако это, на наш взгляд, нисколько не принижает значимость результатов. Отметим, что в своей текущей форме бизнес X5 уже способен генерить годовой FCF в районе 100 млрд руб., что в условиях низкой долговой нагрузки может стать неплохим дивидендным ориентиром в перспективе (как только выплаты станут возможными). В пересчете на одну расписку это подразумевает выплату 350-370 руб. в год. В общем, дивидендный потенциал данной истории, очевидно, значительный. В настоящий момент целевые уровни по бумагам X5 находятся на пересмотре, однако долгосрочный апсайд здесь очевиден».

Совет директоров «Татнефти» (TATN) рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 27,54 руб. на акцию. «Как и ожидалось, на выплату будет направлено ровно 50% чистой прибыли компании по РСБУ за первые 6 месяцев текущего года, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В нашем базовом сценарии оставшийся дивиденд за 2023 год (промежуточный за 9 месяцев + финальный за год) может оказаться плюс-минус сопоставимым».

Акции «Ростелеком» (RTKM) прибавили около 1,5%. Минцифры РФ поддержало дивиденды «Ростелекома» в объеме, который был предложен самой компанией. Согласно данным «РИА Новости», объем выплат сопоставим с прошлогодними дивидендами, хотя конкретные цифры не приводились. За 2021 год «Ростелеком» выплатил дивиденды на сумму 15,9 млрд руб, или 4,56 руб на акцию.

Сектор строительных компаний испытывает наибольший пессимизм по поводу повышения ставки ЦБ РФ. Вслед за ставкой ЦБ РФ повысятся ставки по ипотеке, что еще больше окажет давление на спрос. При этом доход банков от высоких ставок не гарантируется. Разве только свободные средства финансовых организаций будут направляться на рынок ОФЗ.

По состоянию на мск:

USD/RUB – 97,09 (-0,59%),

EUR/RUB – 106,01 (-0,97%),

CNY/RUB – 13,254 (-1,02%).a

Угроза снижения кредитных рейтингов банков негативно сказалась на индексах США

Американские индексы завершили торги вторника снижением. Кроме опасений за китайскую экономику, инвесторам пришлось реагировать на серию неприятных новостей. Конечно, розничные продажи в США выросли за июль на 0,7% вместо ожидаемых 0,4%, но на этом позитив дня завершился. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в августе до -19,0 п. с 1,1 п. в июле при ожиданиях снижения лишь до -1,0 п. Плюс к этому появилась информация, что аналитики Fitch Ratings могут сбыть вынуждены снизить кредитные рейтинги десятков банков, включая JPMorgan Chase (JPM). Индекс строительного рынка от NAHB упал до 50,0 п. с 56,0 п. в предыдущем месяце.

Плюс к этому президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари неожиданно высказался в том плане, что у него нет уверенности в достаточности действий со стороны ФРС. Он не исключает, что регулятор возьмет паузу, дабы отследить влияние принятых мер. Впрочем, он также не исключает разворота денежной политики на ослабление уже в 2024 году. Отдельно он отметил состояние рынка недвижимости, который мог бы столкнуться с резким спадом, но, похоже, уже восстанавливается.

К слову, акции застройщиков D.R Horton (DHI), Lennar (LEN), NVR (NVR) завершили день в плюсе на фоне добавления в портфель Berkshire Hathaway. Сеть магазинов товаров для ремонта и бытовой техники Home Depot (HD) отчиталась лучше прогнозов, хотя сравнимые продажи все же сократились. Тем не менее, компания объявила об обратном выкупе акций на $15 млрд. Бумаги Nvidia (NVDA) вновь пользовались спросом на фоне публикации в FT об увеличении закупок чипов со стороны Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые намерены нарастить усилия в сфере применения искусственного интеллекта. Tesla (TSLA) объявила о начале продаж более дешевых версий Model S и Model X в США.

Динамика по секторам: Energy -2,44%, Financials -1,8%, Utilities -1,69%, Materials -1,65%, Consumer Discretionary -1,37%, Industrials -1,27%, Real Estate -1,07%, Consumer Staples -1,02%, Communication Services -1,01%, Technology -0,91%, Health -0,36%.

По итогам торгов:

DJIA - 34946,39 п. (-1,02%),

S&P 500 - 4437,86 п. (-1,16%),

NASDAQ Composite - 13631,05 п. (-1,14%).

Цены на недвижимость в Китае вновь снижаются

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Сектор недвижимости КНР остается источником проблем. Цены на жилье в Китае показали снижение на 0,1% в июле после нулевой динамики в июне. На этом фоне банк Barclays одним из первых снизил прогноз роста китайского ВВП в текущем году до 4,5%. Некоторые экономисты в Китае и за его пределами призывают к мерам стимулирования в стиле разбрасывания вертолетных денег. Впрочем, это далеко не главный вопрос. Более беспокоит тот факт, что из-за проблем у застройщиков могут начаться проблемы в инвестиционных компаниях. К примеру, Zhongrong International Trust не смогла провести платежи по ряду завершившихся программ управления средствами. Тем не менее, сектор недвижимости пытался демонстрировать отскок на 3% в надежде на стимулы.

Японский рынок также был под давлением. Пессимизм перекинулся на акции местных банков, которые могут пострадать в случае реализации угрозы Fitch Ratings по снижению кредитных рейтингов десятков американских банков. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 2,6%, Sumitomo Mitsui Financial на 1,4%, а Mizuho Financial на 1,7%. Остающаяся слабой иена не смогла оказать должной поддержки акциям экспортеров. Бумаги Toyota Motor снижались на 1,3%, как и акции Honda Motor.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 31787,40 п. (-1,40%),

Hang Seng - 18297,34 п. (-1,53%),

Shanghai Composite - 3160,56 п. (-0,49%).

Негативный инвестиционный фон оказался сильнее физического дефицита нефти

Негативный инвестиционный фон, сформированный данными из Китая, новостями по возможным действиям по рейтингам американских банков и прочее, привел к давлению на котировки нефти. При этом данные по запасам в США способствуют обратному. Согласно статистике API, на неделе до 11 августа коммерческие запасы нефти -6,195 млн баррелей, бензина +700 тыс. баррелей и дистиллятов -800 тыс. баррелей. То есть негативный фон пока позволяет игнорировать сформировавшийся дефицит предложения и признаки сокращения мировых коммерческих запасов, хотя перспективы коррекции в нефти все же пока незначительные.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent - $84,61 (-0,33%),

WTI - $80,73 (-0,32%),

Алюминий - $2141 (-0,02%),

Золото - $1935,6 (+0,04%),

Никель - $19885 (+0,58%).