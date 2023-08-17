А ты готов к велопробегу?

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Собирайся на велопробег 3 сентября и готовь свой велосипед вместе с «Планетой Cпорт»! Профессиональный сервис, широкий ассортимент велозапчастей, камеры, крылья, освещение, экипировка и множество других полезных аксессуаров!

А также топ-10 новостей о велопробеге-2023, которые нужно знать:

1. Велопробег состоится 3 сентября.

2. Маршрут традиционный: Калининград - Зеленоградск - Калининград.

3. Справки предоставлять не нужно! Мероприятие теперь не спортивное, а культурно-массовое.

4. Регистрации нет! В этом году не надо проходить по ссылкам и регистрироваться, просто приезжайте и наслаждайтесь атмосферой.

5. Питания не будет. Каждый на самообеспечении.

6. Памятные футболки. «Планета Спорт» готовит ограниченный тираж, можно будет приобрести по желанию.

7. Помните о безопасности! Шлем обязателен!

8. Проведите диагностику велосипеда заранее в профессиональном сервисе «Планета Спорт».

9. Если нет велосипеда, можно его приобрести или взять в прокат в «Планете Спорт».

10. Поделитесь этой новостью со своими друзьями!

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Организаторы традиционного велопробега Калининград - Зеленоградск - Калининград: министерство спорта Калининградской области и Фестивальная дирекция министерства культуры и туризма Калининградской области.

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