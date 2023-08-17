Сборы в школу в Калининграде: Кто не закупился в мае, тот в августе разорится?

Прогулка в минувшие выходные по магазинам с товарами для школьников показала, во-первых, обилие предложений, во-вторых, - отсутствие ажиотажа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в эфире Радио «Комсомольская правда» калининградский экономист Павел Голубев объяснял, как материально сэкономить родителям, решившим подготовить ребенка к школе в конце лета. При этом эксперт напомнил золотое правило: хотите сравнительно недорого и при этом вполне качественно подготовиться к новому учебному году – сделайте основные закупки в мае или июне, когда в магазинах нет ажиотажа.

Три способа

Увы, на дворе середина августа, и до Дня знаний уже рукой подать. Так где же сегодня искать рубашки и кеды, карандаши и циркули подешевле? Павел Голубев предлагает действовать по следующему сценарию.

1. Позаботиться о том, чтобы 1 сентября - в этом году праздник выпадает на пятницу - для участия в торжественной линейке у школьника была праздничная одежда. (Возможно, удастся обойтись и теми запасами, которые у заботливых родителей в шкафах всегда имеются. – Ред.).

2. На выходных, которые последуют за 1 сентября, посетить магазины и приобрести минимально необходимый набор. А «стратегический» запас тетрадей, ручек, других канцелярских товаров, а также одежды сделать через маркетплейсы, онлайн-магазины. В сентябре ценники на школьные товары должен «прийти в чувство», так что получится сэкономить.

3. Активнее пользоваться онлайн-площадками. К примеру, на «Авито» в категории «Детские товары» разница между первоначальной ценой и ценой при перепродаже всегда значительная. Зачастую новую классную вещь можно купить очень выгодно.

Шопинг круглый год

Советы эксперта оказались не так уж и далеки от жизни. Опросив несколько своих знакомых, я выяснила, что тот самый «стратегический» запас канцтоваров многие создали еще в июне.

- Старший сын идет в седьмой класс, младший – в первый, – рассказала Наталья. – И я уже научилась: авторучки-карандаши, пеналы, мешки для сменки, спортивной формы, ранцы, рюкзаки – все это покупаю в начале лета.

Что касается одежды, родители подкупают ее для своих чад в течение учебного года, и многие вещи переходят потом в новый учебный год. Заглядывают папы с мамами и в различные магазины-стоки, секонд-хенды, следят за распродажами в онлайн-магазинах, на маркетплейсах.

- Рубашки сыну и блузки беру в стоке, знаю один адрес. Там всегда нахожу нужное, причем по очень хорошим ценам. Недавно купила две рубашки сыну, не поверите, по 100 рублей. Не синтетика! - делится опытом другая мама, которую зовут Юлия.

Вообще очень много калининградцев отмечают, что в постоянном режиме следят за объявлениями на «Авито».

- Пару недель назад пиджак сыну купила за 1300 рублей, а в магазине такая модель почти 5 тысяч стоит, - радуется Анжела.

Где теперь вся «движуха»

Прогулка в минувшие выходные по магазинам с товарами для школьников показала, во-первых, обилие предложений, во-вторых - отсутствие ажиотажа.

- Всего полно, – отреагировала продавец на мое изумление. - Приводите детей, нарядим как куколок! Хотите платье для первоклассницы – есть и за 1200 рублей, есть и за 3400. Нужны рубашки на мальчика – можно взять по 1100, а можно - по 2100. На любой кошелек, на любой запрос - все решим!

В канцелярском магазине предположили, что ажиотажа нет по причине… метеоусловий.

- Жара, все на море, - заметила хозяйка лавки. – Но ничего, все наши клиенты еще прибегут!

- Когда ожидаете?

- В сентябре.

Правда, знаток канцтоваров не без грусти заметила, что времена, когда сборы в школу превращались в настоящее событие, канули в Лету.

- Сейчас все ушли в онлайн, там теперь вся «движуха».

Копеечка к копеечке

Павел Голубев, опираясь на среднестатистические показатели, приводит такие данные. В этом году на сборы в школу девочки понадобится 30 400 рублей, мальчика – 25 900 рублей. При этом подчеркивает, что это усредненные цифры, в реальности же сборы (если от простого карандаша до хороших кроссовок) обойдутся где-то в 50 тысяч рублей.

Экономист также добавил, что за год больше всего подорожали тетради – на 37%, шариковые ручки – на 26%, ранцы, рюкзаки – на 10%. Причина роста цен – 15-процентная инфляция в категории «Непродовольственные товары», куда и входит вся школьная «индустрия».

КОНКРЕТНО

Золотая «канцелярия»

Средние цены на школьные товары в калининградских магазинах

Простой карандаш – от 20 до 60 рублей;

шариковая ручка – от 20 до 60 рублей;

стерка - от 20 до 70 рублей;

деревянная линейка, 20 см – от 20 до 70 рублей;

тетрадь, 12 листов – от 30 до 100 рублей;

дневник, белый – от 60 до 120 рублей;

альбом, 32 листа – от 100 до 130 рублей;

акварельные краски, 12 цветов – от 100 до 200 рублей;

набор цветной бумаги – от 50 до 100 рублей;

набор белого картона – от 50 до 120 рублей;

карандаши цветные, 12 штук – от 110 до 200 рублей;

кисточки для рисования, набор из 5 штук – от 140 до 250 рублей;

ножницы – от 70 до 170 рублей;

клей ПВА, 50 мл – от 140 до 250 рублей.

Есть отдельные наборы канцелярии для школьников. В них входит от 20 до 35 предметов. Стоимость – от 350 до 1800 рублей.

Рюкзаки – от 1300 до 3700 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Пусть тебя подучат!»

Отдельная статья родительских расходов – репетиторы

В преддверии нового учебного года в Калининграде зафиксирован рост спроса на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам – литературе (в 4,5 раза) и русскому языку (+77%). Также была отмечена положительная динамика роста спроса на репетиторов по математике (+40%), биологии (в 2 раза) и физике (+73%). Популярным предметом также оказалась информатика (+16%). Но абсолютный рекорд принадлежит обществознанию - +156% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го!

Стоимость академического часа (45 минут) занятий с репетитором колеблется от 550 до 2500 рублей в зависимости от квалификации педагога, а также от тех задач, которые ставят перед ним родители его учеников.