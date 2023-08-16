Веселый Стоянов, декольте Шпицы и хиты Преснякова: В Калининграде в новом формате открылся фестиваль «Короче»

Ведущими церемонии стали актеры Петр Натаров и Юрий Стоянов. На сцене они с министром культуры Ольгой Любимовой. Фото: Предоставлено организаторами

Российский кинофестиваль «Короче» открылся в Калининграде 11-й раз. В нынешнем году это не просто фестиваль короткометражного, но еще и впервые – дебютного кино. На киносмотре появилась секция дебютных полнометражных картин, куда вошли новые российские фильмы.

В том числе и поэтому, расширяя границы, фестиваль получил новую площадку (помимо «Зари» и Центрального парка) – торжественная церемония открытия прошла 15 августа в Калининградском областном драмтеатре, где были важные гости, музыка и красная дорожка.

По традиции звезды начали приезжать к театру заранее. Они делали селфи, общались и позировали перед фотографами.

Никита Ефремов со спутницей Ольгой. Фото: Предоставлено организаторами

По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости фестиваля Иван Твердовский, Ольга Смирнова, Катерина Шпица, Никита Ефремов, Алексей Гуськов, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Маруся Климова, Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Ирина Розанова, Ясмина Бен Аммар, Алексей Герман-мл., Андрей Золотарев, Ольга Сутулова, Наталья Мокрицкая, Юрий Стоянов, Светлана Степанковская, Максим Стоянов, Ростислав Бершауэр, Петр Натаров, Иван Бычков.

Ольга Сутулова. Фото: Предоставлено организаторами

Также перед зрителями прошли министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Катерина Шпица. Фото: Предоставлено организаторами

Ведущими церемонии открытия стали актеры Петр Натаров и Юрий Стоянов. Звезда «Городка» много шутил про современность. В частности, объявляя министра культуры России Ольгу Любимову, он сказал, что она «человек, который в отличие от всех нас не ругается матом, когда видит сегодняшний курс рубля».

Ольга Любимова призналась, что на «Короче» впервые, она поблагодарила организаторов фестиваля и отдельно – жюри, члены которого только в этом году изучили более 1160 (!) фильмов-заявок на участие в программе короткого метра.

Она отметила, что в этом году фестиваль так разросся, что зрители уже не помещаются в кинотеатр «Заря», а смотрят кино в театре и массово – в парке.

- Я радуюсь за местных жителей и за тех, кто выбрал в этом году Калининградскую область в качестве места проведения своего отпуска и теперь вместе со всеми радуются и смотрят замечательное кино, - сказала Ольга Любимова. - Я радуюсь со всей индустрией, что на фестивале в этом году не только короткий метр, но это теперь и дебютное кино. И собран очень сильный конкурс - это разные картины, которые сняты по-разному и говорят на абсолютно разном кинематографическом языке. Мне очень бы хотелось, чтобы у дебютного кино было большое прокатное будущее.

Елена Борщева. Фото: Предоставлено организаторами

Губернатор Антон Алиханов со сцены поблагодарил всю команду фестиваля и вспомнил его «родителей», стоявших у истоков, - Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу.

Председатель попечительского совета «Короче» Федор Бондарчук на открытие не приехал, но выступил с видеообращением.

Алексей Гуськов и Ситора Алиева в Кафедральном соборе. Фото: Предоставлено организаторами

Председателем жюри программы короткометражек стал режиссер и сценарист Алексей Герман-мл., в жюри вошли сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

В этом году в конкурсе дебютного кино программным директором стала киновед Ситора Алиева. В основной конкурс дебютов вошли 8 полнометражных картин. Жюри секции возглавил кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников, вместе с ним выбирать победителей будут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер, заместитель директора телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар.

Всего в рамках фестиваля за 6 дней его работы будет показано 8 дебютных конкурсных фильмов, 28 короткометражных конкурсных фильмов, 52 фильма вне конкурса короткого метра и организована специальная программа для Центрального парка Калининграда.

Владимир Пресняков. Фото: Предоставлено организаторами

В завершение церемонии в драмтеатре сюрпризом для всех стало выступление Владимира Преснякова, который исполнил свои хиты.

Фильмом открытия в этот вечер была первая картина конкурсной программы дебютного кино - «Сказки Гофмана».

XI Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» продлится до 20 августа. Традиционно вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации на сайте.