Матч «Балтика» - «Урал» в Калининграде: Все на «РОСТЕХ АРЕНУ»! (0+)

В этом сезоне первую победу после возвращения в высший дивизион балтийцы одержали именно на своем поле.

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В субботу, 19 августа, «Балтика» сыграет свой второй домашний матч после возвращения в Премьер-лигу. Пока что родные стены команде помогают – в прошлый раз балтийцы обыграли в Калининграде «Факел» (2:1).

Поддержка очень нужна команде и теперь. «Урал» - один из старейших футбольных клубов России - выдал мощный старт сезона и сейчас идет на втором (!) месте в турнирной таблице. Впрочем, на этой стадии чемпионата отрывы между командами минимальны, так что любой положительный результат может принести заметные дивиденды.

В прошлом домашнем матче на трибунах собрались больше 11 тысяч болельщиков. Балтийцы очень рассчитывают на то, что и в этот раз поддержка команды будет не менее мощной.

Начало игры – в 16:30 по местному времени. Билеты в продаже еще есть, так что – все на стадион!

Напоминаем, что для посещения матчей Мир РПЛ требуется карта болельщика. Если вы еще не успели ее оформить, мы приготовили для вас удобную инструкцию-подсказку.

Дизайн: Сергей КУРКОВ

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