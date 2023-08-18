На новый спутник переключили почти 30% калининградских абонентов «Триколор»

В некоторых случаях приходится искать нестандартные варианты решения проблемы. Фото: Михаил РЯБИНИН

Глобальные проблемы с приемом спутникового ТВ начались в Калининградской области в конце июля. Все это время оператор «Триколор» проводит переподключение абонентов к российскому спутнику «Экспресс-АТ1», но процесс движется не совсем гладко.

- С начала года все операторы спутникового ТВ России подвергаются атакам с территории сопредельного государства. Помехи усилились с 12 июня, и тогда нам пришлось принять радикальные меры и вложить колоссальные технологические ресурсы, чтобы обеспечить качественный сигнал, — рассказал на пресс-конференции директор по маркетингу «Триколор» Алексей Липилин. - Калининград, по сути, остался вне зоны покрытия того спутника, к которому был осуществлен поворот. Это не значит, что калининградские абоненты остались без нашей услуги, но теперь необходимо перенастроить приемное оборудование.

В нашей области у «Триколор» более 70 тысяч абонентов. Из них, по данным оператора, на российский спутник уже переключились около 20 тысяч.

- Мы компенсируем расходы в более-менее стандартных ситуациях. Если вы позвонили в наш контактный центр и сама компания «Триколор» определила того, кто к вам приедет, то для абонента перенастройка антенны не будет стоить ничего. Кроме того, многие клиенты находятся в контакте с тем дилером, который продавал им и устанавливал оборудование. Сами договариваются, на каких условиях дилер повернет тарелку и все перенастроит, - уточнил Алексей Липилин. - Работа будет проводиться бессрочно, до «последнего» абонента. Если кто-то позвонит нам через год и скажет, что квартира все это время пустовала, а он куда-то уезжал, а теперь снова хочет смотреть спутниковое ТВ, то перенастройку ему тоже проведут.

В «Триколор» признают: есть сложные случаи, когда даже после нескольких часов работы специалистов с вышкой проблема так и не решается. Среди причин – растущие рядом с домом высокие деревья, мешающие приему сигнала, или невозможность перенести спутниковую тарелку из-за того, что здание довоенной постройки является объектом культурного наследия.

Оператор предлагает несколько выходов из непростых ситуаций. Например, можно установить на крышу антенну большего диаметра и подключить к ней сразу несколько абонентов, проживающих в одном доме. Кроме того, все телевизионные каналы, входящие в «спутниковую» подписку, доступны в онлайн-кинотеатре оператора. В этом случае для просмотра тарелка не нужна – достаточно иметь дома интернет и установить приложение на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

- Мы видим по статистике онлайн-кинотеатра, что многие абоненты в Калининградской области именно таким способом и решили проблему с просмотром ТВ-каналов, - отметил Алексей Липилин.

К решению проблемы оперативно подключились областные власти.

- Понимая социальную значимость услуги спутникового ТВ, мы максимально содействуем оператору «Триколор» в урегулировании возникших сложностей. Мы не только постоянно поддерживаем связь и вовлекаемся в решения сложных индивидуальных случаев, но и в сотрудничестве с министерством молодежной политики привлекаем активных студентов технических специальностей, которые проходят обучение и помогают жителям области настраивать оборудование, – сообщил заместитель министра цифровых технологий и связи Калининградской области Владимир Андрианов.