«Пешка», которая поставила мат Кенигсбергу

Летчик в кабине советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Фото: waralbum.ru

На минувшей неделе отмечался День военно-воздушных сил России. В годы Великой отечественной представители этого вида вооруженных сил совершили множество подвигов, внеся огромный вклад в Победу. Одним из них был штурман бомбардировщика Пе-2 Анатолий Лилин.

Из артиллеристов - в летчики

Толя родился 18 сентября 1922 года в городе Южа Ивановской области в семье рабочего. С детства хотел стать летчиком, поэтому еще до войны поступил в институт Гражданского воздушного флота. Но всего через два месяца вышел приказ министра обороны СССР о призыве в армию выпускников школ и студентов первых курсов вузов. Призывник Лилин был распределен в полк легкой артиллерии, где учился на командира орудия.

Анатолий Лилин. 1944 год. Фото: сайт «Память народа».

Однако быть именно летчиком парню, видимо, на роду было написано. Пришла разнорядка направить всех бойцов со средним образованием для сдачи экзаменов в организуемую в Грозном школу летчиков-наблюдателей. Бывший артиллерист поступил туда вместе с еще несколькими сослуживцами и в начале 1941 года выпустился в звании сержанта. Сначала служил в 514-м бомбардировочном полку, но его вскоре отправили на перевооружение, а всех новичков передали в 58-й Краснознаменный бомбардировочный авиаполк. Эта воинская часть, укомплектованная самолетами СБ (см. «Справку КП»), базировалась в Старой Руссе. Там наш герой и встретил войну.

К концу года в полку осталось всего несколько самолетов. Их передали в другой полк, а личный состав 58-го отправили в город Энгельс – переучиваться на Пе-2 (см. «Справку КП»). Уложились всего месяц.

- Замечательным самолетом был Пе-2! – вспоминал ветеран. - Конечно, он требовал от летчика умения пилотировать, но был надежным и маневренным, даже фигуры высшего пилотажа мог выполнять. Мог на одном моторе идти при необходимости. Разгонялся до скорости 400-450 км/ч, примерно на таких же скоростях летали все истребители. Это не СБ, который и 400 км/ч не мог набрать.

В начале 1942-го полк вернулся на Северо-Западный фронт. Целью атак «пешек» нередко становились аэродромы противника. Только за июнь и начало июля было уничтожено почти 70 немецких транспортников Ю-52, повреждено еще около 40 и до десятка истребителей. Бомбили железные дороги, оказывали поддержку наземным войскам.

- С 1943 года бомбить аэродромы стало тяжелее. У немцев появились истребители «Фокке-Вульф-190», а на зенитках фашисты стали использовать радиолокационные прицелы. Соответственно, у нас возросли потери.

К марту 1943-го число боевых вылетов у Лилина и еще нескольких летчиков полка перевалило за полсотни. За это полагались ордена, но представления затерялись де-то в штабах. И тогда комполка Иван Скок своей властью наградил всех медалями «За отвагу» и вручил погоны младших лейтенантов.

С ноября полк действовал на Ленинградском фронте, а уже в марте 1944-го самолет Лилина при разведке немецкого аэродрома в районе Пскова был атакован вражескими истребителями. Нашим летчикам удалось сбить два из них, но остальные смогли-таки поджечь «пешку». Экипаж выпрыгнул с парашютами, при приземлении угодив в болото. Но это было все равно лучше, чем в лапы к немцам. До своих добирались четверо суток.

- В полку нас к этому времени уже похоронили, - рассказывал Анатолий Васильевич.

«Их объекты разбомбили мы дотла»

К октябрю 1944 года 58-й авиаполк перебазировался под Каунас. Вскоре начались боевые действия в Восточной Пруссии, когда экипажам ежедневно приходилось делать по два-три вылета. К тому моменту лейтенант Лилин, кроме медали, уже имел два ордена - Великой Отечественной войны I степени и Красного Знамени. А вскоре получил и второе «Знамя».

«17.10.44 в группе семи самолетов ведущим звена бомбардировал железнодорожную станцию Эйдкунен (сегодня – Чернышевское – Ред.) при сильном противодействии зенитной артиллерии и истребителей противника, - записано в представлении. - При этом уничтожено 16 вагонов, разрушено 11 зданий, пакгауз, входные стрелки и до 200 метров железнодорожного полотна. 20.10.44 бомбардировал опорный пункт Шталупенен (теперь – город Нестеров – Ред.). Разрушено 5 зданий, 35 метров шоссейной дороги, повреждено до 5 зданий, создано 6 очагов пожаров».

- В декабре 1944-го я стал штурманом эскадрильи, - продолжает летчик. - Ведущих групп из нашего полка направили под Кенигсберг, в одну из стрелковых дивизий. Там было организовано ознакомление летного состава с целями, которые нам придется бомбить при штурме города. Нас одели в солдатские шинели и шапки, провели по окопам, дали стереотрубы, показали объекты, которые нужно будет поразить при атаке. После этого на командном пункте одной из армий была проведена игра по действиям всех войск с началом взятия Кенигсберга. Погода не всегда была удовлетворительной. Помню, первый вылет на город я сделал на высоте в 600 метров – вел эскадрилью. Нашли цель, отбомбились и все благополучно вернулись на аэродром.

Следующей боевой наградой для Лилина стал почему-то орден Богдана Хмельницкого III степени.

«В боях с немецкими захватчиками совершил 140 боевых вылетов, из них 4 – на разведку, - говорится в архивных документах. - После последнего награждения совершил 40 боевых вылетов на бомбардировку техники и живой силы противника в Восточной Пруссии. В качестве штурмана эскадрильи совершил 22 боевых успешных вылета. Боевые задания выполнял в плохих метеоусловиях, с низких высот. 5.2.45 бомбардировал город Цинтен (современный поселок Корнево – Ред.) и порт Пиллау (теперь Балтийск - Ред.), где разбито 10 кораблей, разрушено 144 здания (из них 23 складских), 57 припортовых зданий, до 97 вагонов, 530 метров железнодорожного полотна, мост, весть причал южной части порта, возникло 72 очага пожара. 7.3.45 бомбардировал скопление техники и живой силы противника в городе Браунсберг (сейчас это польское Бранево – Ред.), где налетом эскадрильи разрушено 25 зданий, уничтожено 5 автомашин, повозка, вызвано 5 очагов пожаров. 19.3.45 дважды бомбардировал опорные пункты, где разрушено 5 зданий, уничтожено 10 автомашин, повозка, вызвано 2 очага пожара. 22.3.45 года бомбардировал живую силу и технику противника в городе Хайлигенбайль (нынешний Мамоново – Ред.), где налетом эскадрильи уничтожено 32 автомашины с войсками и грузами, подожжено 2 железнодорожных состава, разбито 10 вагонов, взорван склад с горючим, разбито 22 здания».

«Героя» так и не дали

Лилин еще не успел получить четвертый орден, как бы представлен к пятому – уже непосредственно за участие в штурме Кенигсберга.

- Нам была поставлена задача действовать по аэродрому Нойтиф (на Фришской/Калининградской косе – Ред.), где было сосредоточено много истребителей, чтобы не допустить их вылета. Мы там, как положено, отбомбились и успешно выполнили задание.

«8.4.45 прямыми попаданиями бомб уничтожено 2 Ме-109 (см. «Справку КП»), двухмоторный бомбардировщик, батарея зенитных орудий и подавлен огонь еще 2 батарей. Также, отмечено 57 прямых попаданий по взлетно-посадочной полосе, - свидетельствует очередное представление, теперь - к ордену Александра Невского. - 13.4.45 ведущим группы дважды бомбардировал опорный пункт Шудиттен (сегодня не существует, район поселка Черепаново в Светловском округе – Ред.), где разрешено и повреждено 54 здания, 6 автомашин, 13 дзотов, 4 прямых попадания по траншеям. 7.5.45 бомбардировал опорный пункт Боденвинкель (теперь Конты Рыбацке в Польше – Ред.), где уничтожено 11 автомашин, разрушено и повреждено 11 зданий, 6 из которых сгорели».

Штурман закончил войну в звании старшего лейтенанта, совершив 196 боевых вылетов. За 150 на «пешке» полагалось давать Героя Советского Союза. Успевших намного превысить этот норматив трех летчиков полка (в том числе и Лилина) представили к «Золотой Звезде».

- Однако война уже закончилось, и, видимо, в наградном отделе решили давать награды выборочно, - рассказывает Анатолий Васильевич. - В результате мне вместо Героя дали третий орден Красного Знамени, а двум моим товарищам - по ордену Отечественной войны.

СПРАВКА КП

СБ (АНТ-40) - скоростной фронтовой бомбардировщик. За годы (с 1936 по 1941) серийной постройки неоднократно модернизировался. Всего до момента прекращения производства было выпущено более 6 600 самолетов СБ различных модификаций.

Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик конструкции Владимир Петлякова. Основной фронтовой бомбардировщик ВВС Красной армии. Самый массовый бомбардировщик советского производства (выпущено 11430 единиц различных модификаций). В строевых частях полностью заменил собой бомбардировщики СБ.

Ме-109 - одномоторный поршневой истребитель, состоявший на вооружении военно-воздушных сил Германии.