На неделе в Калининграде похолодает до +11 градусов

Отличная погода для отдыха на свежем воздухе. Фото: Александр Подгорчук

После аномально жарких выходных в Калининград придет похолодание. Впрочем, синоптики прогнозируют в целом довольно теплую неделю.

В понедельник, по данным Гидрометцентра России, воздух прогреется до +24 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

Во вторник и среду температура составит +22+23 градуса. Дождей по-прежнему не будет.

Самым холодным днем недели может оказаться четверг. Максимальная температура прогнозируется на уровне +20..+21 градус, в ночь на пятницу термометры покажут +11.

В пятницу потеплеет до +25, но затем цифры снова станут скромнее. На выходных ожидается +20..+21. Ветер разгонится до 10 метров в секунду, ожидаются небольшие дожди.