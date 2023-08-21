Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,

эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Дорожающая нефть компенсирует российским акциям слабость китайских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, китайский рынок продолжает снижаться на фоне слабых шагов по стимулированию экономики, а, с другой, основной актив российского экспорта – нефть – дорожает. Также преимущественно дорожают промышленные металлы. Некоторое давление на отечественные акции будет оказывать укрепление рубля на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам.

Действия Народного Банка Китая по стимулам пока больше разочаровывают

Новую неделю азиатские рынки начали разнонаправленно. Китайские индексы остаются под давлением на фоне слабых мер по поддержке экономики. Народный Банк Китая снизил ставку по годовым кредитам для премиальных заемщиков всего на 10 базисных пункта до 3,45%, но при этом ставка на 5-летние кредиты для премиальных заемщиков осталась на уровне 4,20%. Решение скорее разочаровало рынок, чем обнадежило его в решимости властей приступить к более активным действиям по оживлению экономики. Некоторые экономисты полагают, что подобное скромное снижение ставки оправдывается обеспокоенностью по поводу рисков ослабления юаня. В текущем году китайская валюта уже ослабла на 6% против доллара США. Еще в пятницу рыночный регулятор КНР сообщил о мерах по снижению торговых комиссий, стимулированию программ обратного выкупа и долгосрочных инвестиций. Однако и эти заявления пока не сформировались в конкретные действия. В UBS снизили прогноз роста ВВП Китая в текущем году до 4,8% и до 4,2% в 2024 году. В Шанхае потери более 2% наблюдались в секторах брокерских компаний, страховщиков и поставщиков оборудования для солнечной энергетики. В Гонконге снижение возглавляли технологический сектор и, традиционно, недвижимость.

Японские индексы, напротив, пытались расти, игнорируя слабость стимулирующей политики КНР, хотя на новостях о действиях Народного Банка КНР Nikkei 225 уходил в минус. Среди лидеров акции Tokyo Electric Power Co. На фоне продолжающихся переговоров, включая профессиональные группы, по вопросу слива радиоактивной воды с атомной электростанции в Фукушиме. Дорожали бумаги автомобилестроителей: Toyota Motor повышались на 0,5%, Honda Motor на 0,3%. В целом, японские комментарии по рынку говорят о том, что проблемы в секторе недвижимости Китая не будут оказывать существенное влияние на японские компании, если только кризис в недвижимости не станет пусковым механизмом кризиса в банковской сфере.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 31563,46 п. (+0,36%),

Hang Seng - 17673,28 п. (-1,55%),

Shanghai Composite - 3117,52 п. (-0,46%).

Снижение буровой активности в США говорит о будущем сокращении производства нефти

Нефть дорожала на торгах в понедельник. Статистика указывает на то, что в июле Китай сократил закупки нефти из Саудовской Аравии на 31%. При этом крупнейшие компании использовали нефтяные резервы, которые пополнялись по более низким ценам с марта текущего года. РФ остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, даже после того, как дисконты по российским сортам существенно сократились.

В США, по данным Baker Hughes, число активных буровых сократилось за прошлую неделю на 5 единиц до 520 штук. Это минимальное количество работающих буровых с марта прошлого года. Соответственно, учитывая отложенный эффект, даже в Минэнерго США ожидают некоторый спад производства уже в августе-сентябре.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent - $85,28 (+0.57%),

WTI - $81,75 (+0,62%),

Алюминий - $2146 (+0,35%),

Золото - $1918,3 (-0,11%),

Никель - $20240 (+0,55%).