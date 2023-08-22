Половина предпринимателей считают, что ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась или не изменилась

16% россиян отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес. Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет помощь государства и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний, а главными препятствиями для предпринимательства - слабо прогнозируемую ситуацию в экономике и отсутствие стартового капитала. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

У 13% опрошенных россиян есть собственный бизнес (из них 2% ведут больше одного собственного дела). 16% раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его. 71% никогда не вели собственный бизнес. Самый высокий процент предпринимателей с действующим бизнесом - в Москве и Московской области (18%), самый низкий - на Дальнем Востоке (5%).

16% полагают, что вести свой бизнес в России за последние два года стало легче (12% скорее да, 4% определенно да). Наиболее оптимистично в этом отношении настроены жители Центрального федерального округа (21%), наименее - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11%). По мнению 36%, в последние два года вести бизнес в России не стало легче (19% скорее нет, 17% определенно нет). 48% затруднились с ответом на этот вопрос.

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (43%), отсутствие стартового капитала (42%), бюрократические барьеры (39%) и высокие налоги (38%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса считают лишь 16% (в Южном федеральном округе 19%, в Центральном 11%). Только 8% не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России (в Сибири 12%, на Урале 5%).

«Результаты опроса подтверждают общий настрой предпринимателей и малого бизнеса не снижать свою активность. Многие наши клиенты уверены, что не только сохранят бизнес, но и смогут развивать его, в том числе при содействии и мерах поддержки государства», — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Среди факторов, которые помогают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют поддержка государства (27%), наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов и большой рынок сбыта (по 25%), доступность кредитов (20%). При этом 26% не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7 - 14 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.