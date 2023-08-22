10 тысяч зрителей, оркестр в парке и татарский фильм-победитель: Чем закончился необычный кинофестиваль «Короче»-2023

Продюсер фильма «Бери да помни» Иван Яковенко загадал: если победят – выйдет на сцену с картонной коробкой на голове. Слово сдержал. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде 20 августа завершился XI российский кинофестиваль «Короче». Церемония закрытия по традиции проходила в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали участники, члены жюри и гости фестиваля, а также более 2 тысяч жителей Калининграда.

Невероятный интерес

Каждый год интерес к фестивалю растет, в этом году за все дни фестиваля показы посетили более 10 тысяч зрителей. Невероятный ажиотаж вызывала регистрация на показы кино всякий раз, когда ее объявляли открытой. За считаные минуты места разбирали. Как же радовались те, кто успевал зарегистрироваться на просмотры и как огорчались опоздавшие! Увы, билеты на фестиваль не продают, все мероприятия, включая лекции киномастеров – бесплатны.

В этом году киносмотр посетило рекордное количество зрителей. Фото: Предоставлено организаторами

Еще один важным момент – с этого года фестиваль проходит в новом формате, ведь помимо короткометражной программы, у него появился конкурс дебютных фильмов. И призов «Короче» теперь больше.

О главной тайне

Первыми вручили призы конкурса короткометражек. В жюри в этом году входили режиссер Алексей Герман мл., сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер, киновед Наталья Мокрицкая.

Вручая приз «Лучший фильм», Алексей Герман отметил, что эта картина поднимает не только важные медицинские проблемы, но и говорит о состоянии нашего общества.

Победителем была признана короткометражка «Мне надо вам что-то сказать» режиссера Евгения Марьяна. Картина о 18-летней сироте Лиле, которая учится в провинциальном техникуме. Впервые после выпуска из интерната ей удается найти друзеи , познакомиться с парнем. Новая жизнь Лили меняется, когда появляется знакомыи из ее прошлого и угрожает рассказать всем ее самую главную таи ну…

Вот так дебют!

А вот главный приз в программе полнометражного дебютного кино получил татарский фильм «Бери да помни». Уже 14 сентября лента выйдет в российский прокат. Вручая награду, режиссер Борис Хлебников отметил, что всегда ценит в картинах чувство юмора и верит в него, и если у режиссера оно свое. В фильме «Бери да помни» чувство юмора есть! Впрочем, как и у его авторов. За наградой на сцену поднялся режиссер Байбулат Батулла и продюсер Иван Яковенко, он поблагодарил фестиваль и признался, что настолько не ожидал победы, что поспорил, мол, если победит, выйдет на сцену… с картонной коробкой на голове. Так и случилось.

Главный герой фильма «Бери да помни» - 6-летнии Ильхам, который проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнении желании . И постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни...

Закрывая «Короче», его продюсер Антон Калинкин объявил, что в следующем году фестиваль пройдет с 20 по 25 августа.

После церемонии Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии исполнил саундтреки к культовым картинам. А зрители посмотрели картины, победившие на фестивале в этом году.

КОНКРЕТНО

Кто взял награды

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО:

Приз за лучший фильм – «Мне надо вам что-то сказать», режиссер Евгений Марьян

Приз за лучший сценарий – Андрей Лукьянов, «Бернаки»

Приз за лучшую операторскую работу – Александр Ефошкин, «БИГ»

Приз за лучшую режиссуру – Павел Королько, «Здесь и сейчас»

Приз за лучшую анимационную работу – «Расцветшая зима», Александр Бруньковский

Специальный приз – Марина Калецкая, актриса, «Друг, эпизод 7»

Специальный приз журнала «Искусство кино» - «За образ мысли» короткометражному фильму «Здесь и сейчас».

КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ДЕБЮТНОГО КИНО:

Главный приз – «Бери да помни», режиссер Байбулат Батулла

Специальный приз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» – «Чайка», режиссер Полина Лазарева

Специальный приз жюри «За реальность» – «Аквариум», режиссер Илья Шагалов

Специальный приз от «России 1» (приобретение прав и поддержка выпуска) – «Сказки Гофмана», режиссер Тина Баркалая, продюсер Екатерина Филиппова.