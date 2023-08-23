«Нам самим не смешно?»: Алиханов не поверил, что 91% калининградцев довольны медициной

По словам губернатора, социологические опросы дают не такую уж радостную картину. Фото: Александр Подгорчук

Во время оперативного совещания в правительстве области в среду, 23 августа, губернатор Антон Алиханов усомнился в цифрах, которые ему показали во время презентации. В частности, министр экономического развития Вероника Лесикова, выступая с докладом, озвучила приятную статистику – удовлетворенность оказанием медицинской помощи в регионе составляет 91%.

- Нам самим не смешно на эти показатели смотреть? – прокомментировал Антон Алиханов. - Вчера президент обращал на это внимание. Так называемая независимая оценка социальных услуг… Я тоже все эти годы каждый раз задаю вопрос – как такое возможно, такие замечательные показатели и оценки социальных услуг, образовательных, медицинских?

Глава региона признался, что не может понять, кто эти люди, которые столь высоко оценивают, в частности, медицинские услуги. По словам Антона Алиханова, ему и его помощникам ежедневно поступают по 70 сообщений с жалобами и критикой.

- Может, мне кто-нибудь объяснить, это как получается? Кто эти люди? Я их не знаю. Может они забывают спасибо сказать в интернете или позвонить? Мне кажется, это все не совсем соответствует действительности, - заметил губернатор.

Антон Алиханов тут же рассказал о том, как недавно встречался с федеральным министром здравоохранения Михаилом Мурашко и тот озвучивал другие цифры.

- Разговор был простой. По медицинским параметрам – продолжительность жизни, пятилетняя выживаемость онкобольных и по ряду других – мы находимся, условно, в первой четверти регионов страны: все хорошо, видны результаты вложений, которые осуществляем. А социологически мы сильно ниже среднероссийского. У него совсем другие цифры, даже близко не находящиеся к цифре 90 и даже к цифре 57, - высказался губернатор.

Глава региона призвал не только работать с материально-технической базой и не только строить медучреждения, а, например, убрать совершенно ненужные очереди из поликлиник.