Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Российский рынок начинал торги в плюсе, но к середине дня свалился в минус. Частично за это отвечает небольшое укрепление рубля, а частично реакция инвесторов на корпоративные отчеты. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,2 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3131,15 п. (-1,05%), а индекс РТС - 1047,95 п. (-0,91%).

Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, привилегированные «Транснефть», X5 Retail, «Сургутнефтегаз». В группе индексных аутсайдеров оказались OZON Holdings, «Московская Биржа», АФК «Система», «Магнит» и «Яндекс».

Сектор информационных технологий рискует оказаться главным аутсайдером дня. Впрочем, снижение бумаг OZON Holdings (OZON) после отчетности в большей степени является фиксацией прибыли, чем реакция на динамику убытков. Сам сектор с начала месяца поднялся на 10,17%, а с начала года на 69,91%. Соответственно, рост на ожиданиях и выход из позиции по факту события это традиционная стратегия на рынке.

Согласно отчетности OZON Holdings за II квартал, чистый убыток компании увеличился в 1,8 раза до 13,1 млрд руб. Однако в фазе активного расширения бизнеса этот показатель не играет существенную роль. Более важно то, что показатель GMB вырос в 2,2 раза до 373 млрд руб. На основании данных за II квартал OZON улучшает прогноз роста GMB в текущем году до 80%-90%. Показатель EBITDA останется положительным. Количество заказов в отчетный период выросло на 131% в годовом выражении до 209 млн. Активных покупателей стало почти на треть больше до 39,5 млн. Частота заказов увеличилась на 55% до 17 заказов на активного покупателя в год. Таким образом, OZON продолжает демонстрировать весьма высокие темпы расширения бизнеса. Еще недавно компания сообщала о планах открыть логистические центры в Казахстане и тульской области с объемом инвестиций в 5,5 млрд руб.

Аналогичная история с бумагами «Московской Биржи» (MOEX). Достаточно сильные результаты за II квартал не вдохновили на покупки, но событие состоялось и инвесторы начали фиксировать прибыль. Торговая площадка отчиталась о прибыли в размере 12,1 млрд руб по сравнению с 8,2 млрд руб годом ранее. Операционные доходы выросли до 20,8 млрд руб по сравнению с 19,9 млрд руб годом ранее. EBITDA на уровне 15,1 млрд руб, чистая прибыль на акцию 5,30 руб. Комиссионный доход увеличился на 48,1% до 11,93 млрд руб. По итогам I полугодия чистая прибыль выросла почти на 10 млрд руб до 26,4 млрд руб. С учетом более активной торговли в III квартале и доходов на остатки клиентских счетов можно рассчитывать на повышение прогнозов по прибыли, что также отразится и на будущей дивидендной базе, когда «Московская Биржа» сможет вернуться к выплатам акционерам.

Рубль начинал день достаточно слабо, но затем смог отыграть часть потерь. Подготовка к налоговым платежам, как минимум, не дает россиянину заметно ослабнуть. К концу недели все же ждем усиления позиций российской валюты, так как экспортеры продолжат продавать валютную выручку и не только в рамках налоговых платежей, но и по соглашению с правительством.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 94,10 (-0,22%),

EUR/RUB – 101,81 (-0,54%),

CNY/RUB – 12,885 (-0,0%).

Деловая активность Еврозоны продолжает замедляться

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Ухудшение статистики непосредственно ухудшает настроение инвесторов, но может стать основанием для паузы, а то и разворота в денежной политике ЕЦБ. Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, упал в августе до 47,0 п. с 48,6 п. в июле при ожиданиях 48,5 п. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 48,3 п. с 50,9 п. в июле при ожиданиях 50,5 п. При этом промышленный индикатор немного поднялся до 43,7 п. с 42,7 п. Тем не менее, замедление в сфере услуг, которая составляет большую долю в европейских экономиках, оказывает наиболее негативное влияние на общий показатель. В Великобритании также сильное замедление. Сводный индикатор упал до 47,9 п. с 50,8 п. Производственный показатель упал до 42,5 п. с 45,3 п., а в сфере услуг до 48,7 п. с 51,5 п. Тем не менее, Stoxx 600 продолжает расти третью сессию подряд. Акции швейцарской Roche повышались более чем на 4% после данных об очередных испытаниях препаратов.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7313,15 п. (+0,58%),

DAX - 15674,57 п. (-0,20%),

CAC 40 - 7227,43 п. (-0,19%).

Торможение европейской экономики может существенно сказаться на потреблении нефти

Негативная статистика по Европе вывела нефть из утреннего равновесия. Явные признаки снижения активности в сфере услуг могут быть предвестником более значимого снижения спроса на топливо в странах Старого света. Вкупе с невнятным ростом в Китае это уже является основанием для возможного пересмотра прогнозов потребления. Пока рынок защищен лишь добровольными сокращениями добычи на ближайшие месяцы. Ранее Саудовская Аравия заявляла о дополнительном снижении производства нефти на 1 млн баррелей в сутки лишь в период с июля по сентябрь. Соответственно, может потребоваться продление данного режима.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $82,78 (-1,49%),

WTI - $78,36 (-1.61%),

Алюминий - $2178,5 (-0,11%),

Золото - $1936,8 (+0,36%),

Никель - $20750 (+0,73%).

Американские инвесторы застыли в нерешительности перед публикацией отчета Nvidia

Фьючерсы на основные индексы США торговались вблизи значений закрытия накануне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 4,28%. Позже выйдут предварительные индексы деловой активности в США, продажи новых домов за июль и отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов.

Главное событие в корпоративной сфере произойдет уже после закрытия регулярной сессии. Nvidia может отчитаться не только лучше прогнозов Wall Street, но и лучше собственных корпоративных оценок. Акции торговой сети Foot Locker провалились более чем на 30% на фоне снижения корпоративного прогноза и решения приостановить выплату дивидендов. Поставщиками сети являются такие компании, как Nike и Under Armour, чьи бумаги также оказались в существенном минусе. Акции производителя спортивных тренажеров Peloton также провалились на 30% после снижения прогноза по выручке. Судя по всему, план оживления бизнеса забуксовал и перспективы компании вновь становятся мрачными.