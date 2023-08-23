«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено почти 273 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам июля 2023 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц лета жители РФ потратили на покупку новых машин 272,6 млрд рублей. Это рекордный показатель начиная с июля 2021 года. Он на 16,7% больше результата июня нынешнего года (233,6 млрд рублей) и в 3,1 раза превышает уровень июля 2022 года (87,1 млрд рублей). Всего же в середине лета было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей — на 16,1% больше, чем в июне (82,4 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в июле 2022 года (35,6 тыс. шт.).

Премиум-сегмент в деньгах прибавляет, а массовый — теряет

На покупку премиальных машин ушла седьмая часть всех денег, потраченных россиянами. Так, в июле было реализовано 3,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 40,7 млрд рублей. Это составляет 14,9% от всех затрат по сравнению 13,2% годом ранее, в июле 2022 года. В свою очередь, доля машин массового сегмента сократилась — с 86,8% до 85,1%. Объем их продаж в июле составил 92,2 тыс. единиц, а потраченные средства — 231,9 млрд рублей.

«Китайцы» ставят новые рекорды

Китайские бренды продолжают наращивать свою долю в структуре финансовой емкости рынка. Во второй месяц лета было реализовано 49,5 тыс. новых китайских машин на сумму 150,1 млрд рублей. В результате на долю «китайцев» пришлось 55,1% от общей суммы, что является рекордным показателем. При этом год назад (в июле 2022 года) в деньгах им принадлежало чуть менее 30%.

Остальные участники рынка имеют кратное отставание от лидеров. К примеру, на покупку автомобилей европейских марок в июле было потрачено 36,5 млрд рублей, а на отечественных — 32,8 млрд рублей. Кроме этого, россияне потратили 24,1 млрд рублей на «японцев», 22,1 млрд рублей — на «корейцев», 7 млрд рублей — на «американцев».

По объемам продаж тоже лидируют «китайцы» (49,5 тыс. шт.), за которыми располагаются российские марки (30,1 тыс. шт.). Результаты других автопроизводителей оказываются намного скромнее: корейские — 6 тыс. шт.; японские — 5,2 тыс. шт.; европейские — 3,9 тыс. шт.; американские — 1 тыс. шт.

Только около четверти денег не ушло на кроссоверы и внедорожники

Более 75% потраченных средств пришлось на сегмент SUV, а порядка 25% — на все остальные. В июле было реализовано 62,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что в деньгах составило 209,7 млрд рублей. Как следствие, на долю сегмента SUV пришлось 65,6% всего объема реализации и 76,9% финансовой емкости (в июле 2022 года — 50% и 66% соответственно).

Таким образом, все остальные сегменты заняли примерно четверть (23,1%) в структуре финансовой емкости, в том числе 8,7% — автомобили В-класса (23,7 млрд рублей). Также стоит отметить, что затраты выросли практически по всем сегментам, причем сильнее всего у пикапов и машин F-класса (более чем в 4 раза к июлю 2022-го). А снизились они только у сегментов А (-19,4%) и LAV (-94,3%).

«Продажи новых легковых автомобилей в июле показали максимальный результат с марта прошлого года. В свою очередь, восстановление российского авторынка вкупе с продолжающимся ростом цен на машины обеспечило рекордный показатель потраченных средств на их покупку. Именно в июле финансовая емкость рынка достигла максимального уровня за последние два года — почти 273 млрд рублей. До этого больше денег тратилось лишь в июне 2021 года – порядка 290 млрд рублей», — отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«Действительно, в июле объем реализации новых легковых автомобилей в России установил рекорд в так называемый «санкционный» период, составив 95,6 тыс. единиц. В последний раз больше машин было продано в феврале 2022 года — 99,1 тыс. штук. Помимо постепенного восстановления авторынка, июльский результат был обеспечен и за счет нового утилизационного сбора, который вступил в силу 1 августа и подстегнул рост цен. Иными словами, часть покупателей решила приобрести автомобили раньше, т.е. в июле, потому что в августе они стали еще дороже», — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.