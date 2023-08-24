Будут выть по ночам в сентябре: В Калининградской области расплодились волки

Охотники стараются привести волков к той численности, когда они не будут доставлять столько хлопот. Фото: Олег ЗОЛОТО

Раньше волков в наших краях было не так много. В основном они встречались в Багратионовском районе, куда приходили со стороны Польши. Сейчас же хищников все больше и больше, и замечают их уже в разных уголках региона. Буквально на днях под Ладушкином видели сразу троих.

- Пока что назвать точно количество волков невозможно, - рассказал «Комсомолке» председатель общества охотников Калининградской области Олег Белкин. - Можно будет по стаям приблизительно оценить численность в начале сентября, когда они начнут выть. Ведь если самки принесли молодняк и волчата есть, то они будут выть по ночам. Это издалека слышно. Думаю, сейчас у нас не меньше сотни волков. Охотники добывают их практически каждый месяц. Только в Славском районе за эту неделю добыли четырех.

Увеличение количества волков специалист связывает с активным разведением и выпасом скота. Чем больше еды, тем больше хищника.

- Овцы, телята, крупный рогатый скот… Много территорий, где разводят больших черных коров породы «Блэк Ангус». Они содержатся в полях как дикие, хотя за ними и смотрят. В Калининградской области еды хищникам достаточно - хватит на то, чтобы прокормить не одну стаю волков, - говорит Олег Белкин.

По словам председателя общества охотников, привести волков к той численности, когда они не будут доставлять столько хлопот, можно. Впрочем, уничтожать серых совсем задачи нет.

- Никто этого и не хочет. Волк составляет биоразнообразие всего региона. Каждый вид в природе для чего-то создан! – напоминает Белкин. – Волки по-прежнему активно идут со стороны Польши. В новостях проходила информация, что поляки собираются стену строить на границе, а это большой забор. Как волки будут проходить? В принципе, они могут переплыть и по заливу, и через Виштынец, через Литву. Но это сложный путь.

Возникает вопрос – а сколько волков в Калининградской области нужно? В свое время Минприроды РФ даже разрабатывало определенные нормативы плотности населения волка на гектар.

- То, что у нас есть сейчас – это, конечно, много. В таком количестве волк доставляет много проблем. Прежде было в пределах 50 голов на всю область. Это приемлемая цифра. А когда она увеличивается, сразу видно проблемы для сельхозпроизводителей, фермеров, всех, кто разводит скот. Вот беда-то для них, - говорит Олег Белкин.

С 1 августа охота на волка в Калининградской области открыта. Она будет продолжаться по 28 февраля 2024 года на угодьях общего пользования и по 31 марта - на угодьях спортивной и любительской охоты.

Помните, как у Высоцкого пелось? Охота на волка – дело непростое.

- Выдаем разрешение тем, кто умеет. Охота на волка – сложный процесс, который занимает много времени и материальных средств. Это поиск, поездки на машине по ночам и прочее-прочее. Я уж не говорю о физической нагрузке. Очень тяжелая охота, - предупреждает Олег Белкин.

КСТАТИ

Территория одной волчьей семьи может занимать круг до 50 километров. Животные не сидят на одном месте, а передвигаются по лесам и полям. Поэтому сказать, в каких именно районах Калининградской области волков больше, а в каких меньше – сложно. Разве что в Зеленоградском районе волков нет – их там не встречали последние 2-3 года вообще. Остальные же муниципалитеты посещаются волками. Так что, берегитесь!