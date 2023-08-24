Слышим голоса и расширяем горизонты: Главные новости ресторанной премии «Пумперникель-2023»

Фото: предоставлено организаторами.

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Осталось меньше месяца до конца онлайн-голосования. И оно уже бьет все рекорды. Кто занимает лидирующие позиции и с кем «Пумперникель-2023» и «Балтийский Бродвей» сделали коллаборации

Онлайн-голосование премии «Пумперникель-2023» продолжается уже более двух месяцев — с 1 июня. Все это время 120 заведений соревнуются в 15 разнообразных номинациях. Финалисты поборются за главный приз — звание лучшего ресторана Калининграда. Среди участников есть как знакомые заведения, так и новые ресторанные концепции. Множество голосов получают проверенные годами рестораны — например, «Пармезан», «Штайндамм 99», «Соль» и «Угли». Однако и новички не отстают. Более 30% заведений участвуют в премии впервые и уже показывают хорошие результаты. Среди них рестораны «Мандарин», Matsu Izakaya, «БАЛТ» и «Терн», пекарни «Булочки ранней пташки» и «Тепло», новые бары, кофейни и модные бистро.

За первые два месяца онлайн-голосования установлен абсолютный рекорд за все время проведения премии «Пумперникель». На сайте «Твой Бро» пользователи оставили более 100 тысяч голосов. Голосование продлится до 15 сентября, а значит, еще есть время поддержать любимые заведения. Напоминаем — голосовать можно один раз в день.

А теперь к другим новостям. Про «Пумперникель-2023» теперь можно не только почитать, но и послушать. Где? В подкасте «Приезжай» 16+! В первом выпуске главный редактор журнала «Балтийский Бродвей» Ольга Орлова рассказала о премии, ходе голосования и самых интересных блюдах Калининграда и области. Впереди еще несколько выпусков, которые поближе познакомят слушателей с ходом премии «Пумперникель-2023» и ее участниками. Подкаст доступен на всех основных площадках.

Еще один повод для гордости: «Балтийский Бродвей» стал информационным партнером бизнес-проекта G10, который прошел в Калининграде в июле. Федеральный проект «G10. Рестораторы России» — серия мероприятий для собственников ресторанного бизнеса от информационной группы «Ресторанные ведомости». Вместе с участниками со всех концов России «Балтийский Бродвей» в течение трех дней побывал в гостях у калининградских рестораторов «Британника Проджект» и SeaSons Group и узнал секреты ресторанного бизнеса. А про некоторые даже рассказал читателям.

Следить за новостями премии «Пумперникель-2023» можно на сайте «Твой Бро». Онлайн-голосование проходит там же — переходите по ссылке, чтобы успеть отдать свой голос любимым заведениям до 15 сентября.

Фото: предоставлено организаторами.

Справка:

«Пумперникель» — главная ресторанная премия Калининграда, основанная в 2010 году. Организатор — журнал «Балтийский Бродвей». Свое название премия получила от кенигсбергского хлеба из ржаной муки грубого помола. В этом году «Пумперникель» проходит в 11-й раз.

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