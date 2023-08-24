Кирпичная кладка и черепица: На главной улице Янтарного отремонтируют исторические дома

В сентябре проект направят в Фонд капремонта Калининградской области для реализации.

В Янтарном хотят отремонтировать дома на главной улице курорта – Советской. Администрация Янтарного городского округа разработала архитектурный проект и паспорта фасадов многоквартирных жилых домов. Иллюстрации опубликовал на своей страничке в «ВКонтакте» глава Янтарного округа Артур Крупин.

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Обновить планируют дома № 5, 7, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 57.

Судя по проектным картинкам, предполагается очистить фасады всех домов, обнажив и обновив историческую кирпичную кладку. Именно так последнее время делают специалисты Фонда капремонта Калининградской области в Калининграде и муниципалитетах.

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На домах намерены сохранить деревянные элементы и фахверковые балки. Над входами в подъезды появятся симпатичные козырьки.

На крышах – черепица. Впрочем, и сейчас на большинстве крыш этих домов уложена черепица. Останется она в нынешнем виде или будут переложена – не уточняется.

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Привести в порядок должны, судя по всему, и придомовые территории. Возле красивых домов должны быть высажены аккуратные кустарники, газон, уложат тротуарную плитку. Таким образом вся улица должна преобразиться.

«В сентябре текущего года разработанный проект направим в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калининградской области для дальнейшей его реализации», - написал глава Янтарного.

Сколько средств будет потрачено на масштабные ремонтные работы – не сговорится.