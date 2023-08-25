Медведев в преддверии выборов напомнил о приоритетах в работе партии

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Как заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в рамках ВКС с российскими губернаторами – лидерами списков по выборам в регионах, на осенних выборах партия должна победить при высоком доверии граждан и в ходе конкурентной борьбы, сопровождаемой надежной защитой результатов голосования.

В видеоконференции участвовали секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак и глава думской фракции Владимир Васильев.

По словам Дмитрия Медведева, избиратели в регионах на выборах высших должностных лиц в основном отдают голоса претендентам от «Единой России», поддерживая тенденцию прежних лет. Председатель ЕР отметил, что кандидаты от партии работают в рамках одной программы и общих целей, поставленных российским президентом.

Андрей Турчак заявил, что кандидаты, выдвинутые от “Единой России”, имеют определенные преимущества, при этом на них ложится большая ответственность. К ним предъявляются высокие требования — каждый из представителей ЕР в регионах, где в сентябре состоятся выборы, будет выполнять конкретные задачи, соответствующие региональным разделам народной программы. В том числе впервые избранные представители “Единой России” приступят к реализации поставленных целей и в новых регионах РФ. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.

В России было собрано свыше 860 тысяч предложений, состоялись десятки тысяч встреч с местными жителями.

По словам секретаря генерального совета ЕР, подключение граждан к решению задач, поставленных для регионов и муниципалитетов, – важнейший показатель эффективности работы партии.

Дмитрий Медведев дал поручение усилить работу по информированию населения о результатах работы в рамках народной программы с целью укрепления доверия к «Единой России».

В следующем финансовом году ключевой задачей партии станет обеспечение всех финансовых обязательств Российской Федерации, предусмотренных в народной программе, а также дальнейшая реализация проектов, определяющих качество жизни граждан.

По словам Медведева, одним из главных приоритетов для единороссов является оказание поддержки фронту, участникам СВО и их семьям и работа в рамках всех гуманитарных миссий, курируемых партией.

Главы регионов представили результаты реализации программы «Единой России» и проектов партии в экономической, социальной и энергетической отраслях, а также в сферах культуры и здравоохранения. Губернаторы отметили, что граждане России высоко оценивают работу ЕР.

Как сообщает сайт ER.RU, председатель партии выразил благодарность главам регионов, не первый год занимающим посты руководителей субъектов Федерации и региональных отделений «Единой России».

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что на осенних выборах сторонники “Единой России” станут опорой президентской кампании в будущем году.