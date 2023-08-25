На выходных в Калининграде бесплатно покажут «Чебурашку», «Вызов» и «Праведника»

Зрителям, которые придут на Верхнее озеро, обещают пуфы и атмосферу летнего кинотеатра. Фото: Александр Подгорчук

Ну, вот и все, впереди – последние летние выходные. Погода, похоже, будет хорошей, так что можно планировать уличные прогулки. А заняться будет чем. Так, в субботу, 26 августа, зрителей ждут на «Ночи кино-2023»: в нашей области к акции присоединятся 14 площадок.

В Калининграде бесплатные показы будут организованы в кинотеатрах «Люмен» (пр-кт Московский д. 257 , ТЦ «Гиант») и «Космосфера» (ул. Карташева, 111). Показы под открытым небом также пройдут в Зеленоградске, в сквере королевы Луизы и в Гусеве на территории историко-краеведческого музея имени А.М. Иванова. Кроме того, фильмы можно посмотреть в некоторых домах культуры, библиотеках и сельских клубах Нестеровского и Краснознаменского районов, на киноплощадках Светлогорска. Вход на кинопоказы свободный. Полный список площадок и расписание сеансов - здесь.

Зрители смогут бесплатно посмотреть три самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+, «Вызов» (реж. Клим Шипенко) 12+ и «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк) 12+.

В воскресенье, 27 августа, праздник кино продолжится. В нашем городе в эти дни проходит Конкурс калининградского кино - это совместный проект «Фестивальной дирекции» и министерства молодежной политики. Шорт-лист уже составлен. В него вошли 10 фильмов.

- Среди заявленных работ оказалось много достойных и интересных, отбирать было непросто, — рассказывает руководитель отборочной комиссии, начальник отдела кинематографии Ян Латыпов.

Отмечается, что на конкурс подавали не только художественные короткометражки, но и анимационные и даже документальные работы и клипы. Однако, отобраны по правилам были только игровые картины.

- Заявочный период показал, что многие калининградцы занимаются анимацией, так что следующий показ, возможно, будет анимационный, - сказал Ян Латыпов.

Все 10 фильмов из шорт-листа конкурса покажут 27 августа на Верхнем озере. Ориентир – скейт-парк. Начало – в 20:30. Гостям обещают пуфы и атмосферу летнего кинотеатра.

Во время кинопоказа зрители смогут поддержать понравившиеся работы своим голосом. Победитель будет награжден призом.

- Если вы не успели зарегистрироваться на показ, рекомендуем вам захватить пледы или стульчики для комфортного размещения перед экраном, - советуют в оргкомитете.