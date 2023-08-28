Лето в Калининграде завершится дождями

Без зонта на улицу лучше не выходить. Фото: Александр Подгорчук

Последние дни лета-2023 Калининградская область проведет в объятиях циклона. Как обычно, это означает осадки, пониженное давление и крепкий ветер.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в нашем городе будет +22 градуса. Ожидаются небольшой дождь и атмосферное давление около 755 миллиметров ртутного столба.

Во вторник температура не изменится, при этом осадков станет больше. Давление упадет до 750 мм, скорость ветра вырастет до 11 м/с.

В среду и четверг снова пройдут дожди. Воздух будет прогреваться до +21..+23 градусов.

Осень начнется с возвращения солнца. В пятницу, 1 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.

Похожая картина прогнозируется в первые выходные сентября. Ориентиры составляют +20..+22 градуса.