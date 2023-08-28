Это химия и даже мистика: В Калининграде прошел фестиваль «Территория мира — территория музыки»

Несмотря на прогнозируемый дождь, любители музыки занимали места перед сценой, укрываясь дождевиками. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

На острове Канта завершился фестиваль классики «Территория мира — территория музыки». В последний день, 27 августа, на сцене блистал Денис Мацуев. Народный артист России представил Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса.

В последний день, 27 августа, на сцене блистал Денис Мацуев. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

- Я люблю open-air концерты. Это совершенно другой формат, другая публика. Это огромное количество людей, которые, может быть, еще не были в академических залах. Но именно такие концерты – повод задуматься: «А не сходить ли на филармонический концерт?», - сказал перед выступлением Денис Мацуев.

Зрителей на острове действительно было много. Несмотря на прогнозируемый дождь, любители музыки занимали места перед сценой, укрываясь дождевиками. Сильного ливня, в итоге, кстати не случилось, а легкая морось не испугала никого. Свободных стульев в этот вечер не было: на острове собрались более 2 тысяч человек.

Пианист-виртуоз выступал, как и все артисты фестиваля, в сопровождении Российского национального оркестра. На третий день им руководил главный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.

- Сложно передать те чувства, которые происходят на сцене во время выступления. Потому что концерт – это высшая точка Эвереста, как я говорю. Концерт для меня – это кульминация дня, самые счастливые часы, самое счастливое мгновение, - рассуждает Денис Мацуев. - С одной стороны, это огромная ответственность перед публикой, которую я очень хорошо знаю, и от этого ответственность возрастает в несколько раз. С другой стороны, это медитативный сеанс. Ведь чтобы добиться диалога с публикой посредством музыки, должны быть… контакт.

А вот что именно за контакт – тут музыкант задумывается. Говорит, что словами сложно выразить.

- Это химия, это чудо, даже мистика есть в этом. Этот энергетический круговорот между сценой и залом мы ищем каждый концерт и не всегда он возникает, - говорит Мацуев. - Причем не важно, в каком ты находишься состоянии. Не важно, сколько ты спал до этого, что ел и как себя чувствуешь, выспался ли.

Артист признался, что в Калининград прилетел из Пскова, где закончился фестиваль «Крещендо». Из аэропорта –сразу на площадку.

- И я люблю этот график, этот ритм. Люблю, когда с корабля на бал! Есть сегодня: здесь и сейчас! И эта интерпретация больше не повторяется, - улыбается музыкант. И кажется, публика с ним была полностью согласна.

Напомним, в первый день фестиваля «Территория мира — территория музыки» на острове под открытым небом выступил выдающийся скрипач Вадим Репин. Он исполнял Концерт № 1 Макса Бруха и рапсодию Мориса Равеля «Цыганка» на скрипке Страдивари в сопровождении Российского национального оркестра.

Второй же день фестиваля был всецело отдан молодым музыкантам, только что одержавшим победу на XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

Как рассказали организаторы, всего за три дня фестиваль собрал более 6 тысяч гостей.