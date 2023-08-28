Шесть ведер воды на метр: Власти Калининграда выясняют, почему снова затопило стадион «Красная звезда»

Так стадион выглядел утром в понедельник. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде минувшей ночью прошли ливни. Затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте, напротив Ялтинского пруда. Кроме того, в зону подтопления попал детский садик на улице Лесопильной - та его часть, которая примыкает к водно-моторному клубу «Волна».

Пока в соцсетях обсуждали и возмущались, команда из мэрии выехала к Литовском ручью, чтобы понять, в чем причина потопа.

- Выпало 63 мм осадков. Для простого сравнения – это на один квадратный метр порядка шести ведер воды вылилось в очень короткий промежуток времени. Естественно, обычная система ливневой канализации к таким обильным осадкам не приспособлена, - объявил на месте заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков.

По его словам, в городе было зафиксировано четыре места подтопления. Проблемы зафиксировали в округе Литовского ручья.

- Нормативная ширина ручья порядка 3-4 метров, берега чистые, уположенные, мелиоративная система работает в штатном режиме. Предыдущие осадки это подтверждают! Но, двигаясь дальше, в сторону Преголи, мы видим, что ручей сужается от 3-4 метров до 1-1,5 метровой ширины, что, естественно, создает узкое горлышко. Оно и было источником подтопления самого водно-моторного клуба «Волна» и частично затронула угол детского садика, - объяснил чиновник.

Игорь Шлыков отметил, что впереди разбирательства, в том числе и судебные:

- Трубопереход, который оборудован, он в ненормативной ширине, и, наверное, на него нет разрешений – это нужно сейчас все документы поднимать и работать с этим юридическим лицом. Кроме этого, возведен объект капитального строения в виде эллинга, который находится как раз на русле ручья. Выпуск в Преголю уже совсем маленький, видно, как вода из него вырывается. Но ночью, когда большие объемы воды были, этот участок не справился. Подтопило и улицу Ялтинскую.

Интересно, что на ближайшие сутки в Калининграде снова прогнозируют дожди. Там что в мэрии к ним уже готовятся. Говорят, выставят дежурных, которые будут следить, в том числе, за Гагаринским, Литовским ручьем, Ялтинским прудом.В случае необходимости сбалансировать уровни воды приоткроют временную дамбу, сооруженную для очистки Ялтинского пруда.

Кстати, стадион «Красная звезда» уже затапливает не первый раз. 6 августа в Минприроды региона говорили, что причиной подтопления послужил забитый трубопереезд.

«Дамба, перекрывающая поступления загрязненных стоков в пруд Ялтинский, в целостности и не является причиной подтопления территории. В ходе осмотра также выявлено незаконное перекрытие ручья Литовского, что также препятствует свободному протоку воды», - говорилось в Телеграм-канале министерства.

В Минспорта региона сообщили, что в затопленном здании, которое расположено у стадиона, базируется велошкола №8, школа по теннису №7, школа №11 по авиационным видам спорта и помещение городской спортшколы по хоккею, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.