Застройка ручья и наглые фирмы: власти назвали причину потопов в Калининграде

На этой неделе затопления оказались особенно внушительными. Фото: Александр Подгорчук

Тему подтоплений подняли на прошедшем во вторник, 29 августа, оперативном совещании в правительстве. Министр экологии региона Олег Ступин рассказал, что ведомство проводит очистку Гагаринского ручья, ликвидирует незаконные стоки.

- В течение десятилетий организации незаконно сбрасывали туда загрязняющие стоки, которые дальше протекали через весь город, попадали в Ялтинский пруд и в Преголю, - доложил Ступин.

Само собой, речь зашла и о недавнем затоплении, уже втором по счету, стадиона «Красная звезда». Министр заверил, что Ялтинский пруд в понедельник, в день потопа, был открыт.

- Ливневка под Московским проспектом не справлялась, в связи с наличием «узких горлышек» на Литовском ручье… Вдоль ручья и над ним выход в Преголю застроен, - сообщил Ступин.

- А как это возможно? – возмутился губернатор. – Знание об этом нам дано уже не первый день! Серая (Алиханов обратился к министру регионального контроля (надзора) - Авт.), выходите и проводите проверку, сносите к чертовой матери! Это вообще как это получилось так, что у нас взяли, поставили плиты над водным объектом и чего-то построили? Это водно-моторный клуб. Получается непонятно, как идет сток в реку. Может, его перекрыли. А мы даже не можем посмотреть, потому что на нем стоит что-то, какое-то здание. У нас что, водный кодекс закончился? 20 метров – запрет застройки. А они берут и прямо на водном объекте застраивают. Что такое?

- Все верно. Диаметр труб, которые были положены, там явно занижен. Все это приводит к затоплению Литовского ручья, впоследствии – к затоплению Гагаринского ручья, впоследствии – к затоплению территории. Собственник определен, – подчеркнул Олег Ступин.

Губернатор тут же поручил Елене Серой, министерству экологии и администрации города, подключить прокуратуру. Так, чтобы собственники сию секунду принимали меры к ликвидации, либо власти в ускоренном режиме решали бы это через суд.

- Очевидные нарушения – прямо на водном объекте перекрыли, поставили чего-то, построили. И мы сейчас получаем подтопление из-за этого, - возмутился Антон Алиханов.

Отдельно он обратился к главе администрации Калининграда Елене Дятловой по поводу невыполнения предписаний по незаконным стокам. А еще оказалось, что загрязнителям стоки перекрыли, а те начали… писать губернатору.

- Они мне уже пишут, видимо какие-то арендаторы. Вот им перекрыли, и правильно сделали. Но они уже там «плывут» местами. Честно говоря, это не наши проблемы. Десятилетиями они просто гадили всему городу, вплоть до Ялтинского пруда все это тысячами тонн откладывалось. А сейчас их там якобы затопило. Берите «Водоканал». Что-то надо делать, - обратился глава региона к чиновникам.

Министра ЖКХ Сергей Черномаз сообщил, что администрация Калининграда в ближайшее время будет корректировать съему водоснабжения и водоотведения.

- Мы на 2024 год пока планово поставили разработку проектно-сметной документации за счет собственных средств «Водоканала» на «куст», где находятся все промышленные предприятия. Чтобы в сторону к Невского, Герцена протащить коллектор - через ж/д переход, под мостом, с проколом через дорогу, - прокомментировал Черномаз и сказал, что другого пути нет, а переключиться на сети Гурьевска тоже невозможно.

- У меня 40 юрлиц, которые десятилетиями что-то скидывали. Просто «фекалку» напрямую гнали в Гагаринский ручей, - напомнил в ответ губернатор. - Мы Ялтинский пруд почистили за федеральные деньги. Но у «Гидротехника» еще куча подключений [незаконных]. Вы должны их ликвидировать в ближайшее время! Иначе мы начнем всех штрафовать. Я устал. Я говорю об этом не первый год!

Антон Алиханов также возмутился тем, что что-то делать нужно за счет «Водоканала». Мол, путь виновные юрлица и оплачивают, раз десятилетиями загрязняли Калининград.

- Елена Ивановна, без обид! - еще раз посмотрел на главу администрации города губернатор. – Ничего не предпринимается «Гидротехником», никаких мер за последние несколько лет, пока мы этой темой занимаемся. Вообще ничего.