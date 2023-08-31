Звездный отдых в Калининграде: Алиса Фрейндлих слушала орган, Михаил Ширвиндт посетил синагогу

Алиса Бруновна посетила органный концерт и сфотографировалась с органистом Евгением Авраменко. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Наша область продолжает манить к себе сотни тысяч туристов, среди которых все больше знаменитых актеров, певцов и музыкантов. Нынешнее лето не стало исключением. Кто-то из звезд успел совместить приятное времяпрепровождение в Калининграде с гастролями и съемками, кто-то - прилетел к нам исключительно на отдых.

Под сводами собора

Одной из первых в Калининград заглянула Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она прилетала к нам в гости в середине июля.

Алиса Бруновна с присущей ей скромностью не афишировала свой визит, но остаться незамеченной все равно не получилось. Актриса прогулялась по острову Канта, где заглянула в уличную стеклодувную мастерскую. Дело оказалось вовсе не в праздном интересе: предки актрисы были стеклодувами, которые переехали в Россию из Германии еще в екатерининские времена. Вот Алиса Бруновна и не устояла перед соблазном познакомиться со знаменитым калининградским мастером Юрием Леньшиным.

В Кафедральный соборе гостья посетила органный концерт. После его окончания Фрейндлих с удовольствием сфотографировалась с органистом Евгением Авраменко. Снимок попал в соцсети и так о визите звезды советского кино узнали все.

Не только про еду

В конце июля список звездных гостей пополнил телеведущий Михаил Ширвиндт, который решил снять у нас несколько эпизодов проекта «Съедобное Несъедобное». Впрочем, время для себя Ширвиндт-младший тоже выкроил. Побывал в Центральном районе города – походил по тихим улочкам Амалиенау, посидел в кафе и побывал на нескольких экскурсиях. Также Михаил побывал в синагоге и на острове Канта, где сделал памятное фото в кипе. Кроме того, Ширвиндт посетил музей «Альтес Хаус» на улице Красной. Известно, что в этом музее артист пробыл совсем недолго - так, заскочил между экскурсиями. Гость все же успел осмотреть восстановленную квартиру с предметами быта из прошлого и поехал покорять отдаленные городки Калининградской области, осматривать руины кирх и замков.

Михаил Ширвиндт в Калининграде. Фото: официальный аккаунт Михаила Ширвиндта в соцсети.

Секреты Газманова

Олег Газманов традиционно старается возвращаться в родные края на свой день рождения. Вот и на этот раз 22 июля певец дал сольный концерт в «Янтарь Холле» в Светлогорске. Одним только выступлением Газманов не ограничился и поехал на Куршскую косу. Как рассказывал в Телеграм-канале директор нацпарка Анатолий Калина, Олег Михайлович посетил Рыбачий - там он возглавил делегацию, которая возложила цветы к памятнику советским воинам.

Где побывал Олег Газманов помимо косы, неизвестно.

- Он будет отдыхать не в Зеленоградске, а в другом месте очень красивом. Но не могу сказать где. Пока это секрет, - делился подробностями визита министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Радио «Комсомольская правда».

Безруков стал гидом

Совместить работу и отдых решил и Сергей Безруков. Актер прилетал на съемки очередного фильма о событиях Великой Отечественной войны под названием «Момент истины». Снимали в замке Инстербург в Черняховске, в замке Тапиау в Гвардейске, в Железнодорожном и еще нескольких местах

В своих в соцсетях Безруков про съемки рассказывал немного, зато делился впечатлениями обо всех поездках по Калининградской области. По отдаленным городкам и поселкам актер путешествовал на автомобиле. Судя по всему, Сергея особенно восхитили Черняховск и Правдинск. Он как настоящий гид рассказывал о достопримечательностях и советовал всем приезжать в наш регион.

В самом Калининграде Безруков гулял по острову Канта, возле Верхнего озера и Музея янтаря, дошел и до Королевских ворот, где осмотрел выставку о Сергее Есенине.

Кстати, еще одним звездным туристом, посетившим замок Инстербург этим летом, стал актер Георгий Мартиросян. Он, в частности, побывал в гончарной мастерской замка и омотрел другие достопримечательности Черняховска.

Янтарный шопинг

Лолиту Милявскую привел в Светлогорск гастрольный график - 4 августа певица выступила там с концертом. В свободные часы звезда не стала сидеть в гостиничном номере и устроила себе экскурсию по городу. Точнее, шопинг.

- Здесь, помимо курортной зоны, конечно, все славится янтарем. Что я сделала: пошла в магазин и купила себе бусы. Говорят, помогает от щитовидки. Это, по крайней мере, единственное место, где тебе точно не продадут паленку, залитую смолой. Билетов на концерт нет, поэтому я себя побаловала, теперь пойду отрабатывать, - в своем стиле рассказала Лолита подписчикам в соцсетях.

Певица призналась, что любит Калининград и «все, что с ним связано».

- Я в Светлогорске, это фактически округ Калининграда. Люди отдыхают, погода шикарная, воздух. Посмотрите, какая архитектура, - восхищалась она во время прогулки.

Восторг Бузовой

Закрывать этот сезон выпало Ольге Бузовой. Певица и телеведущая заселилась в отель в Калининграде в пятницу, 25 августа. Как сообщает klops.ru, звезда только утром вернулась из турецкого Бодрума, а уже вечером была в нашем городе.

Визит Бузовой получился коротким. В субботу она посетила открытие нового магазина в торговом центре «Европа» (это и была основная цель приезда), пообщалась с поклонниками и вскоре… улетела.

- Я очень люблю этот город, Куршскую косу. Здесь рядом находятся мои любимые другие города, а Калининград был, есть и будет для меня всегда особенным, потому что тут какие-то особенные люди, у которых есть возможность жить на море, гулять по этим потрясающим улочкам, заходить на рыбный рынок. Вы безумно счастливые, что здесь живете, - заявила на прощание Бузова.