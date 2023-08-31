Конюх из Узбекистана похитил 16-летнюю калининградку и собирался увезти ее к себе на родину

Похитителя повязали в зале ожидания аэропорта. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Гвардейском районе Калининградской области произошла шокирующая история. По предварительной информации, 22-летний гражданин Узбекистана, подвизавшийся конюхом в местном конно-спортивном клубе, воспылал страстью к 16-летней наезднице. Узнав, что за отвратительное исполнения служебных обязанностей ему собираются дать расчет, гастарбайтер решил, что уж если и возвращаться на солнечную родину - так с невестой. И принялся действовать по законам гор: подкараулил девушку после тренировки на автобусной остановке в поселке Комсомольск и уволок в ближайший лес. Там якобы делал непристойные предложения, активно помогая себе руками. Жертва, как могла сопротивлялась.

Не добившись взаимности, влюбленный джигит без всяких кунаков из леса переместил похищенную в свою каморку при конюшне. Увидев перед своими глазами нож, девушка решила пойти на хитрость, якобы согласившись поехать вместе с иностранцем в Узбекистан. Следующим утром пара на такси доехала до аэропорта «Храброво». Там девушка попросила незнакомую женщину позвонить своей маме, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гвардейский» задержали похитителя в зале ожидания аэропорта. Девушка доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь..

- Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 162 УК РФ «Похищение человека», - сообщили в региональном Управлении СКР. – Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. В настоящее время он дает показания на допросе.