Саунд-арт путешествие с лазерами и День открытых дверей на РОСТЕХ АРЕНЕ уже в эту субботу 2 сентября

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ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, А ТАК ЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ...

2 сентября РОСТЕХ АРЕНА приглашает детей и подростков на День открытых дверей.

Мероприятие начнется в 11.00 утра и продлится до 14.00. У главного входа на стадион (КПП 1) вас встретят волонтеры и выдадут схему спортивных площадок стадиона. День открытых дверей – это замечательная возможность ознакомиться одновременно со всеми спортивными направлениями, представленными на РОСТЕХ АРЕНЕ, и выбрать СВОЙ СПОРТ. Для школьников пройдут ознакомительные тренировки, у родителей будет возможность пообщаться с ведущими тренерами. Приходите, пробуйте, выбирайте.

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Бокс | Зал единоборств

Тренер Аскеров Пейман

Мастер спорта России

Кикбоксинг | Зал единоборств

Тренер Халатян Севак

Чемпион СЗФО по боевому самбо

Кудо | Зал единоборств

Тренер Гришеев Алексей

Призёр соревнований по армейскому рукопашному бою и чемпионата Литвы по Кудо

Самбо/Дзюдо | Зал единоборств

Тренер Баялиев Мовладий

Мастер спорта России международного класса по самбо

Фехтование | Зал фехтования

Тренер Жарков Роман

Руководитель Региональной спортивной общественной организации Федерация фехтования Калининградской области

Тренер Малютин Андрей

мастер спорта РК

Гандбол

Тренер Вячеслав Хорхорин

Футбольная школа FREEDOM

Тренер Витт Никита

Хоккейная школа

Тренер Усов Никита

Стрельба из лука

Тренер Плотникова Елена

Велосипедный спорт

Тренер Матросов Александр

Аккробатический рок-н-ролл

Тренер Московская Мария

Академическая гребля

Тренер Антипкин Игорь

Задавайте вопросы по телефону +7 (906) 238 68 69

На калининградской РОСТЕХ АРЕНЕ в субботу, 2 сентября в 20:00 (вход с 19:00), состоится саунд-арт-концерт.

На закате мы отправимся в медитативное путешествие под хрупкий звук ханга и гонга. Звучание хора детских голосов коснется души каждого и подарит надежду на будущее.

Саунд-арт концерт — исследование технических, пространственных и акустических особенностей стадиона.

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Откроет вечер дуэт Space Report, исполняющий свою музыку на металлических перкуссионных инструментах. Вибрирующее и чарующее звучание ханга, пронзительный гонг призваны расслабить и увести присутствующих в мир волшебных переживаний.

Завершит выступление концертный хор «Радость» ДМШ им. Р.М. Глиэра под руководством Евгении Синиченковой. Детские советские песни напомнят слушателям о простых и важных вещах – доброте, честности, любви и дружбе. Также прозвучат классические западно-европейские хоровые произведения.

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Лазерное шоу от LaserShowTec визуализируют образы, дополняя слуховое впечатление зрительным.

Концерт продлится 1,5 часа с небольшим антрактом. БИЛЕТЫ НА KGD.KASSIR.RU Дети до 10 лет бесплатно. 6+

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