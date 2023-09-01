Калининградцы готовятся пересесть на электромобили

Автозавод принял у себя выездной этап проекта «Бизнес Баттл – 2023», участником которого стала команда председателя совета директоров «АВТОТОР Холдинга» Валерия Горбунова. Фото: Александр Подгорчук

В минувший вторник, 29 августа, завод «АВТОТОР» принял у себя выездной этап проекта «Бизнес Баттл - 2023». Участником пятого сезона региональной битвы стартапов стала команда председателя совета директоров «АВТОТОР Холдинга» Валерия Горбунова. Один из его подопечных - Павел Иванов с проектом калининградской зарядки для электромобилей с контролем мощности потребления - вышел в финал и поборется за главный приз в размере миллиона рублей!

На правах принимающей стороны «АВТОТОР» устроил начинающим и маститым предпринимателям увлекательную экскурсию по производственным площадям и ФОКу «АВТОТОР-Арена».

Начинающим и маститым предпринимателям устроили увлекательную экскурсию по производственным площадям и ФОКу «АВТОТОР-Арена». Фото: Александр Подгорчук

Завершился насыщенный день дискуссией за круглым столом: представители калининградского бизнеса поделились своим видением развития в нашем регионе электрического и низкоуглеродного транспорта. Модератором беседы выступил главный редактор любимого многими поколениями автомобилистов журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Разговор получился максимально откровенным и от того - необычайно интересным.

МАЛЕНЬКИЙ РЕГИОН - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По неофициальным данным, сегодня по калининградским дорогам колесят около 600 электромобилей разных марок. Капля в море, если учесть, что весь автопарк региона - около 400 тысяч машин. Изменить привычную картину решился «АВТОТОР»: компания ударными темпами завершает строительство завода по производству собственных электромобилей и готова вот-вот выпустить пилотную партию. Ячейки для тяговых батарей тоже будут местные: их выпуск организуют на гигафабрике «Росатома» под Неманом.

Максим Кадаков уверен, что как раз в нашей области амбициозный проект имеет все шансы на успех.

- Калининградская область - уникальный регион с особыми условиями и, как мне кажется, с особым менталитетом. Перспективы по многим направлениям, я считаю, гораздо выше, чем во многих других областях, - поделился мнением главред «За рулем». - У вас интересные машины, интересные предприятия. «АВТОТОР» - один из ключевых производителей для российского рынка, об этом можно говорить смело.

Участники круглого стола уже в начале обсуждения сошлись во мнении: один из главных плюсов нашей области с точки зрения перехода на электромобили - компактность территории. Современные «электрички» способны проезжать на одном заряде батареи до 500 километров. При калининградских расстояниях этого хватит и на ежедневные поездки на работу, и даже на вояж из Калининграда в другой конец области и обратно.

Впрочем, по многим другим аспектам сомнения все еще остаются.

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО

Бизнесмены признают: искренний интерес и даже желание купить электромобиль есть у многих. Но каждый раз останавливают опасения.

- Когда я задумалась о приобретении электромобиля, сразу появилось множество вопросов, - рассказала на своем примере управляющая банком «ВТБ» в Калининградской области Елена Шендерюк. - Непонятно, где его ремонтировать, если что-то сломается. Мне это будет дешевле или дороже, чем с обычным автомобилем? В какой сервис вообще ехать? Как его заряжать? Я готова к покупке, но для меня в этом вопросе важнее инфраструктура. На мой взгляд, потребителей электромобилей нужно в каком-то смысле растить и помогать им делать осознанный выбор.

- Если рассуждать как пользователь, то, конечно, важен сервис и сеть заправок, чтобы прикладываемые усилия не превышали усилия по эксплуатации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, - поддержал депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Горохов.

Директор ГК «Мегаполис и партнеры» Евгений Морозов обратил внимание на еще одну сторону вопроса. По его словам, по-прежнему остро не хватает информирования по теме электрификации.

- Некоторое время назад бизнес-партнер пригласил меня в гости под Краков, и мы прокатились на его электромобиле. Я был поражен. Там был такой необычный дизайн, когда двери вверх открываются, а разгоняется эта машина до 300 километров в час. Честно говоря, не ожидал, что электромобили сейчас на это способны. Нам нужна информационная поддержка. Пока еще страшно переходить на электро, наверное, нужно время, чтобы мы могли все это понять, - резюмировал бизнесмен.

ТОЧКИ ДОСТУПА И ЦЕНА ВОПРОСА

Одним из самых жарких пунктов обсуждения стал дефицит зарядных станций. Ситуация меняется, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

- В нашей стране только 15% таких станций находятся в общественном доступе. Остальные - частные, которые стоят возле домов, кооперативов и различных обществ, - рассказал вице-президент «АВТОТОР Холдинга» - директор по ремоторизации Дмитрий Чемакин. - Это не рынок «Росатома» или «Россетей». Это рынок тех проектов, которые участвуют в «Бизнес Баттле» и получают поддержку. Необходимо, чтобы все развивалось опережающими темпами. Сначала нужно снять все опасения, прежде чем говорить о самом продукте.

- Страх присутствует, но все развивается, - отметил Артем Тачков, генеральный директор компании по производству зарядных станций. - В этом году мы запустили в производство 11 станций быстрой зарядки. Была бы возможность, я сделал бы услугу первое время бесплатной. В будущем, уверен, стоимость бензина и электричества сравняются. В Европе это уже происходит.

О проблеме ценообразования - только не относительно зарядки, а самих электромобилей - рассказал Валерий Горбунов. Как оказалось, способ сделать продукцию доступнее для потребителей уже нашли.

- Мы понимаем, что 46% стоимости электромобиля приходится на стоимость батареи. При этом она имеет срок жизни и потом прекращает принимать хоть быстрый, хоть «долгий» заряд. Ты должен через 3-5 лет эти 46% автомобиля еще раз оплатить, купив новую батарею. Это, конечно же, точно не стимул для приобретения электромобиля, - подчеркнул председатель совета директоров «АВТОТОР Холдинга». - Мы обсудили тему с «Росатомом», и они приняли решение, что батарея будет все время принадлежать им. И, когда ты покупаешь автомобиль, ты покупаешь право аренды батареи и выплачиваешь арендную плату. Затем «Росатом» забирает батарею, дает новую, а старую - перерабатывает. Это огромный шаг к тому, чтобы снять одно из самых больших опасений по стоимости.

Вице-президент «АВТОТОР Холдинга» - директор по ремоторизации Дмитрий Чемакин показал первые образцы компонентов для будущих электромобилей компании. Фото: Александр Подгорчук

Подводя итог дискуссии, Валерий Горбунов обнадежил: ответы на большинство самых волнующих вопросов удалось прописать в программе, которая уже утверждена губернатором. Всего документ включает 7 разделов - это и законодательная база, и создание зарядной сети, и льготы, которые должны мотивировать переходить на электротранспорт, и разъяснительная кампания. Но основная работа еще впереди.

- Прозвучали правильные вопросы, на которые мы должны искать ответы за такими вот круглыми столами, - согласился Валерий Горбунов. - В этих вопросах есть и плюсы, и минусы, но мы от этого никуда не уйдем. Информирование - одна из ключевых задач сейчас. Хотелось бы, чтобы «Бизнес Баттл» поставил перед правительством вопрос по тем законодательным инициативам, которые нужно реализовать, чтобы снимать опасения потребителей. Нам выпала возможность получить пилотный проект и реализовать его в Калининградской области впереди планеты всей. Мы очень хотели, чтобы начинающие предприниматели и уже состоявшиеся в бизнесе увидели, что здесь есть завод. Надо в этот завод верить, а мы постараемся эту веру оправдать.