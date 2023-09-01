Новшества учебного года в Калининграде: Школьников отправят работать, учителей защитят от родителей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева прокомментировала новшества, которые, начиная с этого года, внедряются и в образовательный процесс, и в работу учителей, и во взаимодействие родительского и педагогического сообществ. Приводим наиболее важные заявления.

Про искусственный интелект

- Федеральная государственная система «Моя школа» содержит искусственный интеллект, - рассказала Светлана Трусенева телекомпании «Каскад». – Его главная задача - формировать индивидуальное домашнее задание или образовательную траекторию для ученика. Если система видит, что ребенок ошибается в одном и том же действии, то ему предложат разъяснительный материал и упражнения для закрепления. Если ребенок показывает результаты выше среднего, то система сформирует для него задания повышенного уровня.

Еще момент – проверка домашних заданий, контрольных работ. По многим вопросам она автоматизирована. То есть учителю не нужно уделять время каким-то элементарным задачам, эти часы он может потратить на работу в классе, на индивидуальную работу с детьми. Когда поступает большой объем данных, допустим, по Всероссийским проверочным работам, либо по Единому государственному экзамену, нам выдается уже готовая аналитика, из который можно сделать вывод, что, к примеру, конкретному педагогу нужно повысить свою квалификацию, либо классу - освоить конкретную тему, программу.

По словам министра, в систему также «вшиты маркеры», которые помогают учителям видеть риски, связанные с психологическим состоянием ученика, с его неуспеваемостью по тем или иным программам.

О защите учителей

- Учителя необходимо защищать и от бюрократической, и эмоциональной нагрузки, - отметила министр, комментируя тему цифровизации общества.

В частности, во всех чатах социальных сетей, где классные руководителя общаются с родителями и учениками, будет введен единый порядок. Тем самым мы продолжаем формировать цифровую культуру.

Про учебники истории

- В этом году старшеклассники переходят на изучение истории по новым учебникам. С 1 сентября следующего года также будет изменены соответствующие пособия для 5-9-х классов, - отметила Светлана Трусенева в интервью «Вести-Калининград». - Значительно пересмотрены разделы о российской истории в советский период, в 1990-е, отражены события современной истории России, а также добавлены новые – о специальной военной операции и о том, что ей предшествовало.

В этом году в школы поступят четыре новых издания: по две книги «Истории России» и «Всемирной истории» для 10-х и 11-х классов. Авторы впервые синхронизировали два курса – историю нашей страны и всеобщую историю.

По словам министра, в учебный план вводится предмет «общественно-полезный труд». Школьники будут следить за порядком не только на пришкольной территории, но и в муниципалитетах, где находятся образовательные учреждения.

О единстве системы

- Система образования проходит перезагрузку, формируется единое образовательное пространство. Единые программы, единый календарь воспитательных мероприятий позволят нам создать единое сообщество педагогов, управленцев и самое главное – детей, которые будут понимать и любить нашу Родину, ценить ее историю и дорожить ее героическими страницами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1 сентября 2023 года в Калининградской области за парты 178 школ сели свыше 126 тысяч учеников. Из них первоклассников – 13 тысяч, девятиклассников – порядка 12 тысяч, в одиннадцатые классы идут около 5 тысяч девушек и юношей.

- Сегодня в системе образования области трудится более 13 тысяч учителей-предметников, педагогов-психологов, воспитателей, дефектологов, педагогов дополнительного образования. Средний возраст учителей в Калининградской области – 42 года (для сравнения, пять лет назад – 47 лет).

- Имеются порядка 100 учительских вакансий. Школам требуются преподаватели русского языка и литературы, математики, иностранного языка, истории, обществознания.

- 15 процентов школьников в регионе обучаются во вторую смену (она захватывает параллели третьих, шестых и седьмых классов). Это на 2 процента меньше, чем в прошлом году.

- В конце этого года подрядчики намерены сдать в эксплуатацию новый корпус школы № 50 на Каштановой алле в Калининграде и новую школу в поселке Луговое.