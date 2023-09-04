Калининградский областной театр кукол открывает 59-й театральный сезон

Сцена из спектакля «Как колобок ума-разума набирался». Фото: Калининградский областной театр кукол

- Сегодня полным ходом идут работы по ремонту кровли и фасада здания кирхи, в котором расположен театр. Это скажется на творческих планах коллектива, на комфорте зрителей?

- К счастью, с подрядчиком сложились хорошие рабочие отношения. Все ремонтные работы организованы таким образом, что это никак не помешает нашим зрителям и нашим планам. Вход в театр открыт, работы ведутся с соблюдением всех предусмотренных норм безопасности. По условиям контракта, подрядчик должен завершить проект 30 ноября 2023 года. А следующий этап, который также сыграет на преображение внешнего вида здания, - установка архитектурной подсветки. Но этим мы будем заниматься в 2024 году.

- Каким спектаклем и когда открываетесь?

- Через неделю, 9 сентября, наши маленькие зрители, а также их родители увидят спектакль «Как колобок ума-разума набирался» (4+). Спектакль этот много лет назад уже был в нашем репертуаре. Мы давно его не играли. Постановку требовалось освежить, немного переработать. Всеми любимая сказка возвращается на нашу сцену, в нашу афишу, к нашим зрителям, чему мы очень рады.

- Стоимость билетов не меняется?

- Все по-прежнему, цена билета - 300 рублей.

Директор театра заслуженный работник культуры РФ Александр Перебейнос. Фото: Калининградский областной театр кукол

- Каких премьер ждать в этом году? Хотя, глядя на афишу театра, кажется, что есть всё! И мамонтенок, который маму искал, и Незнайка, и семеро козлят…

- При поддержке Федеральной программы «Культура малой Родины» хорошо знакомый калининградцам режиссер Людмила Федорова работает над спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке» (3+). Обязательно следите за афишей, спектакль очень красивый, кукла - главный герой, но есть и новации. Конечно, в планах труппы театра - работа над традиционным спектаклем для детей к Новому году.

Кроме этого, мы продолжим совместный проект с Министерством по чрезвычайным ситуациям России, в рамках которого возобновлен показ спектакля «Огненная корона» (6+). Как показал прошлый сезон, дети на ура принимают эту постановку, с ней мы выезжали в муниципалитеты за сезон 50 раз. Не оставляем мы без внимания и семьи участников специальной военной операции. Недавно для детей сотрудников Управления Росгвардии по Калининградской области также организовали встречу, спектакль. И эту работу мы также будем продолжать.

О фестивале и новых участниках

- Состоится ли в этом году Международный фестиваль театров кукол «Петровский балаган»?

- Готовимся! Но в этом году фестиваль пройдет без статуса «международный». К нам приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Перми, Иваново, Пензы, а также - коллектив из Горловки Донецкой области. Калининград представят камерный театр «Морошка» и областной театр кукол.

- Сегодня многие учреждения культуры нашего региона устанавливают связи с коллективами новых российских территорий. Правильно ли я понимаю, что театр из Горловки - как раз пример этого партнерства, поддержки?

- Все верно. Мы знаем, что у коллектива есть некоторые дефициты звукового, светового оборудования, но, к счастью, сегодня наш театр, благодаря уже упомянутой Федеральной программе «Культура малой Родины», обеспечен всей необходимой аппаратурой, чтобы принять на своей площадке спектакль любой технической сложности. Мы ждем коллег, уверены, что их спектакль зритель примет с огромным интересом.

Приглашаем калининградцев и гостей нашего города на фестиваль «Петровский балаган», который пройдет с 5 по 9 октября. Красивое открытие, закрытие, насыщенная программа, у фестиваля есть свои традиции. Напомню, по условиям, мы не присуждаем никаких призовых мест, мы с самого начала заявляли это событие как фестиваль творческого общения.

О туризме и туристах

- Планируется ли участие театра в гастрольных проектах?

- Ориентировочно в декабре этого года в Москве будут проходить Дни Калининградской области. И в одном из павильонов ВДНХ наш театр представит спектакль «Гофман. Страницы» (12+) режиссера Наталии Степаненко.

К слову, хочу напомнить, что этот спектакль наряду с такими постановками, как «Медведь» (16+), «Сад загадок» (12+), составляют афишу вечерней сцены нашего театра. И сегодня перед труппой стоит задача, с одной стороны, активизировать работу вечерней сцены театра, а с другой - адаптировать кукольные спектакли для взрослых под туристические программы.

- Что это за программа? Каким образом театр кукол может участвовать в ней?

- Уже участвует! Для организованных туристических групп разработана экскурсия, которая включает в себя рассказ об истории здания кирхи, об истории театра кукол, затем гости принимают участие в мастер-классе по созданию куклы от художников театра или в мастер-классе по сценическому движению от актеров нашего театра. Могу сказать, что все лето мы принимали у себя организованные группы. И все наши гости остались довольны знакомством с театром.

Но это еще не все. Мы хотим сделать красивым завершением посещение нашего учреждения - предложить нашим гостям стать участниками эмерсивного спектакля «Сад загадок» непосредственно в фойе театра. Над этой частью туристической программы нам предстоит поработать в новом сезоне.

Об актерах и признании

- Новый сезон обязательно должен начаться с хороших новостей и о труппе театра…

- Есть хорошие новости! Во-первых, вся труппа на месте, а во-вторых, нашей коллеге - замечательной актрисе Елене Кечамасовой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Должен сказать, что это событие - уникальное. В среде актеров театров кукол получить такое звание - большая редкость! Так что сбор нашей труппы начался с поздравлений в адрес Елены Кечамасовой.

Актрисе Елене Кечамасовой присвоено звание «Заслуженный артист РФ». Фото: Калининградский областной театр кукол

С началом! Добро пожаловать в театр кукол!