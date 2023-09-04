На неделе Калининград согреет антициклон «Оленька»

Осадков синоптики не ждут. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на первую полную неделю сентября в Калининграде. Она ожидается солнечной и теплой. Благодарить за это нужно антициклон «Оленька» (Olenka), который уже начал заключать нашу область в свои объятия.

Уже сегодня антициклон развернется во всей красе. Фото: www.wetterpate.de

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в нашем городе еще будет относительно прохладно. Термометры покажут +21 градус, нас ждет облачная с прояснениями погода без осадков.

Дальше температура будет расти буквально каждый день. Во вторник за окном будет +22, в среду воздух прогреется до +23 градусов, в четверг ожидается +24.

Уик-энд мы тоже проведем в тепле. Предварительные прогнозы обещают +26 градусов в пятницу и +24...+25 в субботу и воскресенье.

Дождей синоптики не ждут вообще. Атмосферное давление уже повысилось до 768 миллиметров ртутного столба и продолжит расти до 770 мм к четвергу. Затем показатели так же плавно пойдут на снижение.