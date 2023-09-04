Поздравление митрополита Кирилла с Днем православного казачества

Уважаемые господа атаманы, всечестное казачество! Дорогие отцы!

Сегодня мы чтим память иконы Божией Матери «Донская» и празднуем День православного казачества!

История почитания святого образа восходит к XIV в., когда над нашими предками нависла поистине смертельная угроза. Внешние силы были готовы сделать все, чтобы стереть с лица земли само упоминание о Руси, внутренние нестроения раздирали междоусобицами единый народ. Злая воля человеческая, воплотившаяся в стремлении уничтожить все доброе на земле, поистине торжествовала.

И видимо все это надлежало претерпеть нашим предкам, чтобы с глубочайшим смирением обратить свой взор к Богу, принести плоды молитвы и покаяния. «Сила Моя совершается в немощи», – говорит Сам Господь апостолу Павлу (2 Кор. 12. 9). Лишь тогда, когда народ нашел в себе силы для молитвы, покаяния и внутреннего преображения, произошли реальные перемены. Враг был побежден, государство воспряло.

Сегодня наша страна, как и многие столетия назад, стоит перед судьбоносным выбором. Цена такого выбора необычайно высока – сохраним мы свою страну, веру, ценности и традиции, либо сломимся под натиском врага и его соблазнами. И выбор, который стоит перед каждым из нас, касается не только нас, но и будущих поколений, а вместе с ними – и всего мира.

Нам важно увидеть сегодня в описании святого Донского образа удивительный духовный подвиг наших предков и последовать ему. Оставив личные устремления, отложив хотя бы на время эгоистичное желание личного комфорта, направим все силы на молитву, аскетическое стояние перед Богом и смиренное упование на предстательство Божией Матери. И тогда, я уверен, произойдет Божие чудо и вновь будет сохранена Россия и боголюбивый народ ее.

Молитвенно желаю вам неоскудевающей помощи Божией в служении на благо Отечества, всечестного казачества и веры православной. Верю, что человеколюбец Господь благословит ваше усердие и наградит долголетием жизни и добрым здравием.

Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский,

председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством