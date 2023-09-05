Ждали 220 дней: что происходит на стройплощадке возле Дома искусств в Калининграде

Сейчас работы идут и снаружи здания, и внутри. Фото: мэрия Калининграда

Дом искусств уже несколько месяцев окружен заборами с одной стороны и прячется за горами песка - с другой. Само здание тоже утопает в строительных лесах – везде идет глобальный ремонт. Работы, правда, затянулись: на дворе уже осень, а внешне только-только стали проступать контуры будущего благоустройства. Проверить, как подрядчик справляется с задачей, вчера отправилась сити-менеджер Елена Дятлова.

«НЕМНОГО СТОИМ»

На самом деле, работы разделены на три площадки. Перед зданием (если смотреть в сторону Южного вокзала) разбивают новый сквер, слева должна появиться парковка на 72 места, а позади – небольшой парк.

Дальше всего рабочие продвинулись в сквере, который, как ни странно, считается готовым на 80%. Уже построена необычная бетонная конструкция, которую превратят в выставочное пространство. Кипит работа над новым фонтаном – он будет сухим, то есть без чаши. Но купаться там малышне все равно запретят.

Демонтированные шары старого советского фонтана сейчас на складе. Их отреставрируют и со временем установят в холле третьего этажа Дома искусств.

- Мы учли просьбы жителей Калининграда, которые хотели, чтобы элементы старого фонтана были сохранены, - отметила Елена Дятлова.

На самом деле, сделать можно было гораздо больше. Представитель подрядчика Наталья Белик признала: простой достиг 220 дней. Причин несколько. Например, почти четыре месяца ждали, пока привезут новые опоры контактной сети для трамваев и троллейбусов.

- Думали, что поменяем за 15-20 дней, но они шли из Санкт-Петербурга со 2 мая по 24 августа, - рассказала Белик.

Когда подрядчик приступил к земляным работам, оказалось, что нужно привести в порядок трубы «Водоканала». Это заняло полтора месяца.

Отдельная история со старым кладбищем, на территории которого стоит Дом искусств. Археологические работы до сих пор не завершены, из-за чего благоустройство парка выполнили всего на 10%.

- Поэтому мы немного стоим, - подытожила Наталья Белик.

- К сожалению, до конца года все три части проекта вряд ли сможем завершить. Планируем успеть сквер и парковку, - уточнил председатель комитета городского хозяйства и строительства Вадим Борисов.

СПЕКТАКЛИ БУДУТ!

Главный концертный зал Дома искусств сейчас тоже разобран до основания. Вместо кресел и ковролина – голый бетонный пол, везде содрана старая обивка.

- Мы укрепили несущие стены зала, проложили слой каменной ваты для улучшения акустики. Позже на стенах смонтируют акустические панели, на потолок тоже нанесут акустический материал, который не позволяет звуку отражаться, - перечислил директор Дома Искусств Дмитрий Новиков. - Все будет сделано по современным стандартам, включая пожарную безопасность. Такой капитальный ремонт здесь проводится первый раз с 1975 года, с момента постройки здания. В 1998-м были только косметические работы, когда кинотеатр «Октябрь» переделывали в Дом Искусств.

Количество мест в зале не изменится – их будет по-прежнему 799, но сами кресла заменят новыми. Ремонт коснется и сцены, но ее оборудование заменят только в следующем году. В Калининграде специалистов нет, пока только готовят проект.

«Фишкой» обновленного Дома Искусств станет большой светодиодный экран размером 8 на 6 метров. Его повесят на фасаде, выходящем на Ленинский проспект. Сюда можно будет выводить трансляции из концертного зала.

Свои двери обновленный Доме искусств откроет в конце декабря. Первым представлением станет новогодняя сказка «Снежная королева». Репетиции уже идут.

КСТАТИ

Что с зеленью?

После завершения работ вокруг Дома Искусств будут расти 64 дерева, включая те, что высадят здесь впервые. Обещают и липы, и сакуры.

Будет и другое озеленение. Радовать глаз должны злаковые культуры, которые начнут высаживать этой осенью. Хотя красота появится не сразу.

- Осенью злаковые начинают «засыпать», поэтому, когда мы высадим их в октябре, красивого вида не ждите, - предупредила Наталья Белик.

- Задумка проекта в том, что здесь круглый год были цветущие растения, - напомнил замглавы администрации Игорь Шлыков.

- Задумка – да, но по жизни так не будет, - пожала плечами представитель подрядчика.