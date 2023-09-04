1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества

В отечественной истории празднование Донской иконы Божией Матери связано с известным фактом: накануне Куликовской битвы донские казаки передали князю Дмитрию чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Вместе со всем русским воинством, казаки вознесли свои молитвы Богородице о заступничестве, прекращении войн и раздоров, воцарении мира на Руси. И народ одержал победу, прославленную во времени.

Велика сила соборной молитвы! Во всех обстоятельствах, бедах, скорбях и испытаниях мы находим утешение и подкрепление в молитве. Через святой образ Донской иконы Заступница указывает путь служения, стойкости, верности и любви к Отечеству.

Сложные времена переживает сейчас наше Отечество. С Богом в сердце мы должны дать твердый ответ – кто мы, в чем наша духовная и ментальная основа, с кем из большого числа партнеров деловых и геополитических мы связаны историческим временем, общей болью и целеполаганием.

В чем большое нравственное преимущество России перед любыми невзгодами или противником? В готовности, защищая Отечество, продемонстрировать волевой характер, воинское мастерство, дисциплину, смелость, взаимовыручку, а если надо, то и «погибнуть с честью». В этом заключено нравственное преимущество, которое хорошо знают и которым обладают русские казаки. Военно-патриотические взгляды казачества – уникальное духовно-нравственное явление мировой военной школы, способной и в современных условиях умножить любовь и веру среди воинства, среди всех людей.

По благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 сентября – День празднования Донской иконы является Днём православного казачества.

Сердечно поздравляю вас с нашим общим Праздником!

Желаю всем вам крепкого здоровья, телесной крепости и душевных сил! Удачи и успехов в благих делах! Заступничества и покровительства Божьей Матушки! Слава Богу, что мы казаки!

Верховный Атаман СКВРиЗ

Николай Дьяконов