В средневековом замке под Калининградом обнаружили фрески и засыпанный подвал с крюками

Фрески нашли при проведении противоаварийных работ. Фото: группа «Замок Нойхаузен» в Vk

Замок Нойхаузен, расположенный в Гурьевске Калининградской области, продолжают приводить в порядок. Специалисты уже сделали удивительное открытие. При проведении противоаварийных работ там обнаружили парные фрески, предположительно датированные 1519 годом. На изображениях просматриваются фигуры святых и красивые узоры. Об этом сообщается в группе замка в «ВКонтакте».

На изображениях просматриваются фигуры святых и красивые узоры. Фото: группа «Замок Нойхаузен» в Vk

Уже на следующий день после обнаружения изображений на месте побывал руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

- При снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами нашли две фрески, - подтвердил он. - Сегодня их осмотрели. Коллеги из реставрационной организации уже связались со специалистом по монументальной живописи. Скоро приедет даст оценку находке, предложит методики ее реставрации.

Итак, в Гурьевск уже собираются специалисты-реставраторы из Санкт-Петербурга, чтобы датировать эти уникальные изображения и начать их восстановление.

Интересно, что это не все находки. Накануне на территории замка строители наткнулись на загадочный подвал.

«Подвал отсутствовал на всех планах и о его существовании не знали даже старожилы города», - говорится в сообщении.

Как рассказал Евгений Маслов, вход в засыпанное подвальное помещение полностью вычистили, открыли узкую винтовую лестницу и сводчатую камеру с железными крюками, на которые что-то подвешивали. На кирпичах разглядели загадочные рунические надписи...

Железные крюки обнаружили в сводах камеры. Фото: Евгений МАСЛОВ

В настоящее время на территории замка идет активная подготовка к реставрации. Из помещений крепости убирают мусор. Старинные кирпичи и булыжник складируют на прилегающей территории.

На территории замка Нойхаузен планируют открыть комплекс с музеем, рестораном и гостиницей. Противоаварийные работы рассчитывают завершить до конца 2023 года, реставрацию — до 2025-го.

НАША СПРАВКА

Первую деревянную крепость, получившую имя Нойхаузен, немецкие рыцари-крестоносцы возвели в 1262 году. Спустя тридцать лет епископ Кристиан фон Мюльхаузен распорядился соорудить здесь себе резиденцию из крупного, хорошо обожженного кирпича – настоящий рыцарский замок. Затем, на протяжении своей истории, он перестраивался еще много раз.