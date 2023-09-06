На выставку в Калининграде привезли платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена

Плисецкой, ее сценическим образам и костюмам, посвящена значительная часть экспозиции. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Сразу в шести залах Калининградского музея изобразительных искусств посетителям расскажут об одной из старейших балетных школ мира, основанной еще в XVIII веке по указу Екатерины II. Сегодня это Московская государственная академия хореографии.

На выставке (0+), которая открылась сегодня, 6 сентября, знаменитый Бахрушинский театральный музей представит подлинные театральные костюмы и эскизы, живопись и скульптуру. Их дополнят современные инсталляции, а также архивные материалы.

Залы посвящены, в частности, именитым личностям, таким как Майя Плисецкая. Кроме того, посетители узнают о гастролях Большого театра и увидят фрагменты спектаклей.

Секреты доставки

Ценные экспонаты для выставки доставляла транспортная компания, специализирующаяся на перевозке предметов искусства. В фондах музея они были тщательно упакованы в специальную бумагу и короба. Затем помещены в так называемые климатические ящики для авиаперелета.

- В Калининграде ящики некоторое время отстаивались, чтобы предметы привыкли к новому микроклимату помещения экспонирования, - рассказала Анна Закурдаева, заведующая отделом мемориально-вещевого фонда Бахрушинского театрального музея. – Музейные предметы требуют особых условий как перевозки, так и экспонирования. Это температурно-влажностный режим и особые условия освещения для графики.

Интересно, что время экспонирования графики не может по правилам превышать нескольких месяцев. Потому что сохранность предмета портится.

О людях эпохи

Выставка эта была придумана еще в начале года. В Калининграде она представлена впервые и, конечно, не просто так. Именно в нашем городе совсем недавно открылся филиал Московской государственной академии хореографии.

- Мы привезли выставку, чтобы показать историю академии, рассказать о ее выдающихся хореографах, преподавателях, учениках, - рассказывает Виктория Закудрявская, координатор выставки, специалист выставочного отдела Бахрушинского театрального музея. – Экспозиция построена так, чтобы зритель мог себя почувствовать не только посетителем музея, но и у хореографического станка, познакомиться с людьми театрального искусства, которые создали целую эпоху.

По словам Виктории Закудрявской, в Калининград привезли уникальную коллекцию, в которой собраны очень интересные предметы.

- Посетители увидят не только эскизы декораций и эскизы костюмов. Мы привезли и сами костюмы, в том числе костюмы Майи Плисецкой, которые для нее создавал Пьер Карден. Выдающийся хореограф Юрий Николаевич Григорович, который долгие годы посвятил академии, передал свои костюмы, - говорит Виктория.

Одно из платьев Майи Плисецкой. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Что касается костюмов Плисецкой, то внимания заслуживают наряды к фильму-балету «Анна Каренина». Это итальянское сине-белое платье и серое платье, в котором она прыгала под паровоз. Также на выставке представлено ее шикарное черное платье со шлейфом.

Погрузиться в атмосферу поможет архивная хроника и оригинальные документы. Выставка будет работать до 22 октября. После Калининграда экспозиция отправится в Кемерово – еще один город, где открывается филиал Московской государственной академии хореографии.