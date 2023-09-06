Судьбу памятника Калинину в Пионерском будут решать с жителями

Бюст поставили много лет назад, вероятно, по инициативе какого-то жильца. Фото: Александр КАТЕРУША

В Пионерском планируют отремонтировать дом-памятник на ул. Комсомольской, 53. Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, решено привести в порядок фасад и кровлю.

«Будем использовать керамическую черепицу. Восстановим фахверковый каркас и элементы деревянного зодчества», - уточнили в фонде.

Проектирование начнут 15 сентября, а строительно-монтажные работы завершатся в 2024 году. Их выполнят за счет средств из областного бюджета.

Дом, о котором идет речь, многие калининградцы хорошо знают. Это красивое историческое здание, напротив которого стоит бетонный советский бюст Калинина. Его туда поставили много лет назад, вероятно по инициативе какого-то жильца. Бюст там и стоит, внизу – растения на клумбе.

Сам жилой дом носит статус выявленного объекта культурного наследия. Фото: Александр КАТЕРУША

Собственно, вокруг монумента и начались споры в интернете. Читатели обрадовались тому факту, что дом отремонтируют и вернут ему первоначальный облик. Но вот что делать с памятником?

Одни предложили монумент не трогать, а, напротив, подлатать постамент и подкрасить самого Калинина. Другие выступили за то, чтобы не сносить, а просто перенести памятник подальше от восточнопрусского домика. С такой логикой, чтобы он не загораживал прекрасный открыточный вид на довоенное здание.

«Что бы ни было, этот памятник – история. Это место без него не представляю. Необходимо привести в божеский вид и поставить как минимум на баланс города. И так уничтожили памятников достаточно!» - возмущается в соцсетях Дмитрий.

Ему отвечает Виктория и говорит, что об уничтожении нет речи, а «просто перенести в другое место, где бы за ним точно ухаживали».

Пользователь Сергей более радикален. Он предлагает отдать Калинина «в музей красного террора» и вообще «вернуть городам и улицам их исторические названия, а памятники Калинину ставить в местах, где они будут хотя бы к месту».

Как рассказали «Комсомолке» в Фонде капитального ремонта, планов заниматься бюстом у них нет.

- Мы ремонтируем только здание. Кажется, что памятник даже за границами придомовой территории, - говорит руководитель фонда Олег Туркин. - Если постамент бюста отремонтировать, то будет вполне нормально. Советское наследие – тоже наследие, которое требует охраны и внимания. Это оригинальный вид нашей действительности. Бюст уже давно там. Не огромный, не кричащий. Оригинальность должна быть в деталях.

В фонде добавили, что благоустройством придомовой территории занимаются сами жильцы или управляющая компания. И если жильцы этого дома захотят сделать там что-то новое, то они вправе воспользоваться субсидией из бюджета.

Чуточку ясности внесли в администрации Пионерского. Там пояснили, что действительно земельный участок, на котором находится памятник Калинину, относится к придомовой территории дома № 53.

«Участок имеет назначение – эксплуатация и обслуживание многоквартирного жилого дома. Содержать территорию должны жильцы дома. Сейчас мы работаем над подготовкой документов по благоустройству этого двора при совместном финансировании собственников и муниципалитета. Учтем и работы по обустройству территории рядом с памятником. Надеемся, что благоустроить получится в следующем году. Решать вопрос переноса бюста на новое место будем вместе с жителями дома. Как и когда это сделаем, к сожалению, пока уточнить не можем», - прокомментировали в администрации.

Итак, последнее слово все равно за жильцами - захотят ли они дальше жить возле бюста, который загораживает фасад, обновленный после ремонта, или нет.

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов объяснил «Комсомолке», что бюст Калинина под охраной не находится.

- Я сам из Пионерского. Бюст там стоял всегда на моей памяти. Он не объект культурного наследия, про его дальнейшую судьбу не знаю. К бюсту местные как-то привыкли, не знаю, какой окажется реакция в случае переноса, - прокомментировал Маслов.

Он добавил, что на заднем дворе этого дома еще и бюст Ленина в кустах лежит. Его почему-то не поставили.

Интересно, что сам жилой дом носит статус выявленного объекта культурного наследия. Здание виллы «Маргарита», позднее пансионат «Шарлотт», было построено в Нойкурене в конце XIX века - начале XX века.