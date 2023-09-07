В Калининграде уже началась вакцинация против гриппа. Ждем эпидемию?

- И ведь совсем не больно... блин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году старт прививочной кампании в Калининградской области официально дали 28 августа. Некоторые насторожились: не слишком ли рано началась вакцинация? Неужели грипп уже надвигается? На самом деле, это обманчивое впечатление – вакцинацию запустили примерно в те же сроки, что и в прошлом году, и даже чуть позже (в 2022-м прививать начали с 23 августа).

Как рассказала ведущий консультант департамента охраны здоровья регионального министерства здравоохранения Ирина Радкевич, до 15 октября планируется охватить прививками 60 процентов жителей области. А из групп риска медики должны вакцинировать и вовсе 75 процентов граждан.

Чем будут колоть?

В этом году для иммунизации привезли отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Область уже получила первую партию - 459 040 доз. Из них для взрослого населения – 357 190 доз, для детей – 101 850.

Вакцину полностью закупают за счет федерального бюджета.

Где делают прививки?

Привиться от гриппа можно, посетив кабинет медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления. По записи – через регистратуру и по телефону 122. Также вакцинация доступна в мобильном пункте.

- От гриппа и коронавируса по 10 сентября включительно можно привиться в мобильном пункте вакцинации в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30). Вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 18 часов с перерывом с 14.30 до 15.00, - уточнили в региональном минздраве.

По словам Ирины Радкевич, иммунизация против гриппа не менее важна, чем от коронавируса, так как всегда сохраняется риск распространения микст-инфекции и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. При этом допускается одновременная вакцинация от этих двух заболеваний. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Зачем вакцинироваться каждый год?

Вирус гриппа характеризуется высокой изменчивостью. Каждый год состав вакцин обновляется согласно сведений о циркулирующих в Южном полушарии штаммов и прогнозов по их распространению,

- Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа – вы скорее всего перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете. Именно для этого проводится вакцинация: предупредить госпитализацию, реанимацию, последствия, в том числе очень тяжелые и даже летальные, - объяснили в региональном Роспотребнадзоре.- Вакцины против гриппа безопасны, хорошо переносятся, надежно защищают!