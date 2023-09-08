Транспорт ужасный, море прекрасное: Что говорят туристы, отдохнувшие этим летом в Калининграде

В Калининграде никто не жалуется не дефицит достопримечательностей, но в целом архитектура города вызывает вопросы. Фото: Александр КАТЕРУША

Минувшим летом Калининград вновь был одним из самых популярных туристических направлений в России. Точных цифр пока нет, но мы с вами и сами видели, что гостей было о-о-очень много. Что понравилось гостям Калининграда в этот раз, а что не очень? «Комсомолка» заглянула на популярные туристические сайты и почитала, что там пишут те, кто провел отпуск в наших краях.

Европейский уют и «мешанина»

Как и прежде, есть немало гостей, кто остался разочарован архитектурой. Например, туристку с ником KellINna смутила извечная калининградская эклектика.

«Калининград оставил у меня двойственные ощущения, - пишет KellINn. - Не очень понравилась мешанина в архитектуре. Тут же тебе историческое здание и тут же - куча советских многоэтажек. Может, кто-то скажет, что я сноб, но не зашло!».

Как видно, туристы часто рассчитывают увидеть у нас замки и целые районы с плотной исторической застройкой, как на довоенных фотографиях Кенигсберга. Но, приехав, видят, не совсем то. Или совсем не то. Выручает район Амалиенау. Это довольно сложно произносимое название, кажется, выучили уже многие жители России. Они с радостью гуляют, любуются старыми домами и брусчатыми дорогами, на которые падают каштаны.

Есть и другие мнения. Очень многие отмечают, что у нас чисто и по-европейски уютно. Денис из Москвы считает, что «город активно поддерживает свое европейское наследие». Мол, если строятся новые дома, их стараются вписать в окружающую архитектуру.

«В самом Калининграде много благоустраиваемых территорий. Жителей Москвы это, конечно, сильно раздражает: уехать от своих строек и ремонтов, чтобы посмотреть на другие, – такое себе удовольствие. Но городу нужно поддерживать свое наследие, а при должном финансировании, возможно, даже восстанавливать утраченные объекты архитектуры, которых в Калининграде очень много», - рассуждает москвич.

Во время отдыха Денис успел погрузиться в местные проблемы и дал свою оценку действиям властей.

«Радует, что город решил отказаться от Дома Советов. Положа руку на сердце, может быть это и образчик советского конструктивизма, но с историческим центром города он будет диссонировать всегда. Лучше восстановить Королевский замок», - считает Денис.

«Прохладно, но оно того стоит»

На побережье Балтики в топе по-прежнему Светлогорск и Зеленоградск.

«В Светлогорске красивое и чистое море, пляж из чистого желтого песка, а в нем – кусочки янтаря», - с восторгом описывает свой отдых туристка Виктория из Новосибирска. Ее впечатлило и то, что с променада в город можно подняться на лифте. В самом Светлогорске туристке понравилось лесное озеро с утками и лебедем.

Елизавету из Воронежа побережье тоже покорило.

«Особое место в моем сердце заняли Зеленоградск и Светлогорск, куда хочется вернуться вновь и вновь: послушать шум волн и крики чаек, выпить пряный глинтвейн и съесть крендель. Обязательно к посещению – Куршская коса. Дух захватывает от этих видов! Природа поистине постаралась и вместила в себя всю необъятную красоту», - восхищается Лиза.

От побережья многие остались в полном восторге. Только, говорят, добираться трудновато. Фото: Александр Подгорчук

Туристка с ником Hutop45 тоже отмечает красоту Балтийского моря.

«Искупались пару раз. Прохладно, но оно того стоит», - уверяет она.

KellINna соглашается, что по сравнению с Калининградом города на побережье прекрасны.

«Ездили в Светлогорск. Небо и земля, конечно. Сидели на берегу под шум морских волн. Зеленоградск тоже впечатлил, в следующий раз рассматриваем поездку именно в эти туристические города, все-таки морское побережье манит своей привлекательностью», - написала она.

О брусчатке, трамваях и такси

Туристка из Санкт-Петербурга с ником kuzianl1005 сравнивает город на Неве с городом на Преголе и говорит, что Калининград выигрывает по части стоимости проезда в общественном транспорте. А вот наши дороги гостья оценивает «ниже среднего», особенно во дворах. Но есть, по ее мнению, и плюс – брусчатка.

«Характерная особенность города – это оставшиеся мощенные брусчаткой некоторые улицы. От проезжающих машин слышится характерный звук (кстати, приятный слуху), и еще один неоспоримый бонус брусчатки – это скорость движения транспорта», - делится неожиданным наблюдением петербурженка.

На дороги обратил внимание и житель Северной столицы Александр.

«В центре все отлично. А вот ближе к окраинам очень много всего требует ремонта - начиная с брусчатки на проезжей части и тротуаров. Унылые фасады домов требуют покраски и во многих случаях – штукатурки и облицовки. Очень много всевозможных ларьков и киосков, которые находятся не в лучшем состоянии. Но в туристическом центре все приведено в порядок или как минимум ремонтируется», - пишет Саша.

На самом деле к транспорту у туристов довольно много вопросов. Одним не хватает каршеринга, другим кажутся завышенными цены на такси. Кто-то возмутился еще и тем, что калининградские таксисты поголовно ездят с приоткрытыми окнами.

«Перемещаться на общественном транспорте не только неудобно, но и проблематично –затрачивается больше времени, чем просто пешком. Общественный транспорт по большей части старый, и нам встречались не так часто новые трамваи. Для меня это просто невообразимо, и мне не хватало метро», - пишет гостья из Санкт-Петербурга.

Раздражали туристку и велодорожки, а точнее, то, что они «заканчиваются и начинаются непонятно где, и в результате велосипедисты и пешеходы мешают друг другу». Отдельно прошлась девушка и по самокатчикам:

«Для них нет никакой инфраструктуры, они меня также продолжают бесить уже не первый год. Но если в Санкт-Петербурге их стало на пешеходных пространствах меньше, то в Калининграде этой проблемой никто не занимается и часто приходится просто отскакивать от несущегося на тебя самоката».

В завершение отзыва она отметила, что жить в Калининграде не хотела бы, но не против вернуться еще раз на отдых.

Ложку дегтя добавляет и пользователь с ником Bakaric4.

«Ужасно мало транспорта! – пишет он. - Чтобы добраться до моря, нужно пройти семь кругов ада! «Ласточки» нереально забитые, половина автобусов без кондиционеров… А если куда-то захочется уехать в уединенное место, где меньше туристов, то это вообще отдельная история… Про каршеринг там и не слышали будто!».

Приехать и… остаться

И все же большая часть туристов про Калининград говорит добрые и теплые слова. Наш регион гостям кажется интересным и необычным. Многие приезжают не первый раз и даже принимают решение остаться у нас навсегда.

Так поступила Светлана из «большой России». По ее словам, она была в Калининграде 10 лет назад и тогда город ей не очень понравился. А сейчас приехала второй раз и влюбилась!

«Ей-богу, будто побывала в разных эпохах - в Советском Союзе и в 21-м веке. Настолько все изменилось в лучшую сторону. Я провела здесь все лето и познакомилась с местными жителями, так они открыли мне нетуристические маршруты», - рассказывает Светлана. - Развлечений масса. Остров Канта не изменился, Куршская коса тоже. В городе все строится и развивается».

Светлана признается, что в этом году переехала в Калининград насовсем.

- Не жалею ни о чем! – эмоционально завершает рассказ наша новая землячка.

КСТАТИ

Среди достопримечательностей в лидерах по посещаемости остается Музей Мирового океана. Большинству посетителей, судя по отзывам, он нравится. Особенно ценятся прогулки по судам, ошвартованным на набережной Преголи.

«Подводная лодка не подвергалась преобразованию в музей, то есть какая есть, такой и оставили, что очень интересно», - отмечает Василий из Москвы.

На втором месте у приезжих – Музей янтаря. Правда, с покупкой янтарных украшений срастается не у всех. Ничего интересного по дизайну туристы часто не находят, но это проблема не нова.