Что происходит на заправках в Калининграде: дефицита нет, но цены на топливо растут

Каждая заправка все сильнее бьет по карману. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последний месяц ценники на калининградских АЗС переписывали уже несколько раз. И всегда, разумеется, в сторону увеличения. Региональные власти тоже следят за ситуацией – этой проблеме посвятили часть оперативного совещания в правительстве.

Вице-премьер Александр Рольбинов объяснил рост цен в августе июльской корректировкой демпфера для топливных компаний (это механизм, смягчающий колебания цены на внутреннем рынке).

- Компании таким образом начинают добирать свою недополученную прибыль, - рассказал чиновник и показал таблицу цен на Северо-Западе и в Москве, в которой Калининградская область находится «практически внизу»: - Мы видим, что в августе везде произошел скачок. По разным экспертным оценкам, рост составил от 16 до 18 процентов.

Рольбинов отметил, что в последние дни на бирже топлива тоже был всплеск, из-за чего цена, в том числе на солярку, побила рекорды.

- Цена на бирже на дизтопливо составила 76 тысяч рублей за тонну, на 95-й бензин – 87 тысяч, на А92 – 76,5 тыс. рублей. Цена очень существенна, - прокомментировал вице-премьер. – В целом по региону по дизтопливу находимся в неплохом состоянии, но у нас есть отклонения от Северо-Запада по иным видам топлива, по бензину.

При этом, по словам Рольбинова, поставки горючего в область идут без сбоев сразу несколькими видами транспорта. Так, с начала года ж/д путями перевезли более 100 тысяч тонн дизельного топлива. Паромом доставили еще около 154 тысяч тонн.

- Нам удалось не допустить дефицита на территории области, - заверил вице-премьер.

- Регулировать цены я лично не могу, хотя иногда об этом жалею, в таких ситуациях в частности. Меня как автомобилиста, конечно, тоже не очень устраивает динамика, которую показывают цены, но она, к сожалению, объективная по всей стране, - прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона призвал чиновников особенное внимание уделять обеспеченности дизельным топливом региональных предприятий.

- Это очень важно. У нас два дня назад Дмитрий Николаевич Патрушев (министр сельского хозяйства РФ. – Ред.) в ходе одного из мероприятий заявил о том, что в целом ряде регионов дефицит топлива, что ставит под угрозу озимый сев, который является базой. У нас не должно быть никаких перебоев с этим! Для нас это основа для инвестиционного рывка наших сельхозкомпаний и дальнейшего наращивания инвестиций. Я не говорю уж про урожай – это само собой, - подчеркнул губернатор.

На следующей неделе в Калининградской области проведут большое совещание с участием всех компаний, которые продают топливо, представителей ФАС и прокуратуры. Там еще раз обсудят цены на горючее в регионе.