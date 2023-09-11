На неделе в Калининграде станет еще жарче, а потом резко похолодает

Солнце продолжит припекать в ближайшие три дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этой неделе потепление, накрывшее Калининград, достигнет своего пика. Синоптики прогнозируют рост температуры в ближайшие дни, после которого наступит похолодание.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в нашем городе будет +26 градусов, солнечно и без осадков. Во вторник воздух прогреется до +27, а в среду термометры покажут +28. Атмосферное давление останется слегка пониженным и начнет плавно расти.

Во второй половине недели характер погоды резко изменится. В четверг дневная температура разом упадет до +19 градусов. Ожидается небольшой дождь и усиление вера до 11 метров в секунду. Такая же картина за окном сохранится в пятницу.

На выходных есть шансы снова увидеть рост температуры. Впрочем, он будет довольно скромным – до +21...+23 градусов.