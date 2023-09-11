На заводе АВТОТОР стартовало производство коммерческих электромобилей

На конвейер одновременно встали две модели с разной грузоподъемностью - BROCK 75 и BROCK 160. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

8 сентября на производственной площадке АВТОТОР в поселке Переславское Зеленоградского района произошло событие всероссийского масштаба. На заводе началось промышленное производство мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Партнером АВТОТОР выступила китайская Foton Motor. Компания с годовым оборотом около 8 миллиардов долларов является одним из ведущих производителем коммерческих автомобилей в мире. В последние годы Foton активно развивает электрические и водородные источники питания, занимая сегодня лидирующие позиции в этой сфере. Благодаря сотрудничеству с АВТОТОР теперь оценить все преимущества легкого грузового транспорта на электротяге смогут и потребители в России. В нашей стране продукция будет выпускаться под маркой BROCK.

На конвейер одновременно встали две модели с разной грузоподъемностью - BROCK 75 и BROCK 160. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания делает их фантастически универсальными. Электронные блоки можно передвигать и менять местами, как в конструкторах «Лего», и в результате - устанавливать на шасси самые разные надстройки. Это могут быть бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др. Всю эту технику будут объединять экологичность эксплуатации и бесшумность. Возможно, уже в ближайшей перспективе мы, к примеру, перестанем слышать по утрам, как под окном работают уборочные машины.

Общий объем инвестиций в новую производственную линию со стороны АВТОТОР составил более 130 миллионов рублей. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Общий объем инвестиций в новую производственную линию со стороны АВТОТОР составил более 130 миллионов рублей. На площадке в Переславском, напомним, еще недавно выпускали коммерческие автомобили Hyundai, но переход на электрические модели потребовал серьезной перестройки производства. В частности, здесь установили специальное оборудование для входного контроля силовой батареи, статической и динамической проверки электромобиля, калибровки электронных устройств, проверки безопасности (сопротивления изоляции, характеристик напряжения, равенства потенциалов, тестирования мощности и др.), контроля функций зарядки автомобиля и т. д.

- Линия была модернизирована достаточно оперативно, поскольку нам удалось сохранить на предприятии квалифицированный и, главное, очень опытный коллектив, - говорит начальник цеха сборки и комплектации ПП4 Борис Мужиченко. - При этом важно понимать, что производство электромобилей требует совершенно другого подхода, чем производство машин с двигателем внутреннего сгорания. Операций на конвейере стало гораздо больше, а точность требуется ювелирная. Очень много электронных блоков, силовых проводов и так далее. Достаточно один раз неправильно соединить какой-нибудь разъем, и машина никуда не поедет. Работа стала более кропотливая, но я уверен, что эти машины ждет большое будущее. Пока мы выпускаем до 14 автомобилей в смену, но до конца года планируем увеличить объемы.

Первое время BROCK 75 и BROCK 160 будут оснащаться китайскими батареями, но затем их заменят калининградскими. Все электромобили, производимые на мощностях АВТОТОР, получат аккумуляторные батареи из топливных ячеек, выпуск которых запустят в Немане на гигафабрике компании «РЭНЕРА» (это отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом»), будут оснащены электродвигателями и другими комплектующими, освоение выпуска которых ведется на предприятиях АВТОТОР по производству автокомпонентов.

СПРОС УЖЕ ЕСТЬ!

Запуск производства электрических грузовичков на заводе АВТОТОР стал еще одним шагом в реализации Программы развития электротранспорта в Калининградской области. Среди ее пунктов - обеспечение экологичности грузового транспорта региона и перевод парка муниципальной техники на электрическую тягу для обеспечения снижения расходов на обслуживание и топливо.

- Стало уже доброй традицией раз в месяц, а может быть, даже и чаще встречаться на АВТОТОР по случаю запуска новой линейки автомобилей, – отметила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова. - Я уверена, что мы скоро увидим грузовые электромобили на наших дорогах: они будут обслуживать торговые сети, производство, сферу ЖКХ. Надеюсь, что постепенно все больше будет увеличиваться степень локализации. Выпуск электромобилей имеет особое значение для нашего региона в контексте строительства здесь «новой промышленности»: инновационной, экологичной, ориентированной на достижение технологического суверенитета.

Новый проект АВТОТОР уже вызвал неподдельный интерес не только представителей власти и бизнеса нашей области.

- Мы по своим мощностям имеем возможности полностью закрыть потребности рынка мало- и среднетоннажных коммерческих электромобилей на ближайшие три года, - уверен председатель совета директоров «АВТОТОР Холдинга» Валерий Горбунов. – Конечно, в первую очередь мы должны наполнить этой техникой Калининградскую область. По нашей инициативе губернатор утвердил программу электрификации автомобильного транспорта, мы принимаем активное участие в деятельности рабочей группы. Хочу сказать отдельное спасибо нашим инженерам и всем сотрудникам, которые принимают участие в перенастройке производства. Это дает возможность всему коллективу вернуться к полноценной загрузке и полноценной зарплате. Символично, что у нас в заводском музее стоит автомобиль с серийным номером 000 000 1 – это самый первый автомобиль, выпущенный 16 мая 1997 года. Теперь перед нами самые первые электромобили. Мы снова входим в ту же реку - после полной остановки производства в прошлом году. АВТОТОР - по-прежнему единственный в мире, кто производит по контракту столько моделей. Технологи понимают, какая работа нам предстоит, чтобы все это освоить, но мы обязательно справимся.