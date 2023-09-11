Органный ангел улетел из Калининграда в Санкт-Петербург

Первую премию и приз в 5 тысяч долларов получила Мария Коронова. Фото: Александр МАТВЕЕВ

В Кафедральном соборе Калининграда завершился XIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. Представители трех стран – России, Китая и Франции - получили звания лауреатов конкурса. Итоги соревнований объявили 8 сентября.

Золото

Первую премию и приз в 5 тысяч долларов выиграла Мария Коронова из России. Мария также получила 1 тысячу долларов и специальную премию за лучшую интерпретацию музыки Микаэла Таривердиева. Уроженка Усть-Илимска Мария Коронова сейчас учится в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

- Я еще не осознала до конца, что победила в конкурсе, - говорит Мария. - Очень запомнилось состояние, когда в середине программы в финале я поняла, что не волнуюсь. Надеюсь, это сигнал того, что я перешла на другой уровень исполнения, отношения к выступлению. Старалась себя настраивать: «Конечно, это конкурс. Ты приехала показать, что наработала за годы обучения». Хотелось еще настроить себя так, как будто играю концерт. Так совпало, что оба выступления в первом и втором туре были вечерние, и я представляла, будто играю концерт. Это очень помогало.

Председатель жюри Иоанн Вексо, вручая статуэтку органного ангела победителю, сказал:

- В течение нескольких дней мы имели счастье слушать великолепное исполнение очень интересных программ. Для нас было очень волнительно узнавать новые интерпретации и новые особенности национальных стилей наших конкурсантов.

Серебро

Лауреатом второй премии и обладателем денежного приза в 3 тысячи долларов был назван студент Центральной консерватории музыки в Пекине Сяофэн Хэ. Впервые в истории конкурса одним из призеров стал представитель Китайской Народной Республики.

Член жюри, органист Алексей Шмитов особенно выделил участников из Китая и их мастерство.

- Обладатель второй премии, китайский студент, продемонстрировал исключительную виртуозность владение органом, понимание репертуара и стиля. И та группа китайский органистов, которая в финал волею случая не прошла, показала очень высокий профессиональный уровень и большой музыкальный потенциал. Эти студенты могут быть на уровне лучших европейских музыкантов. Я говорю об этом так, потому что это впервые в России. Китай – еще менее органная страна, нежели Россия. От этого более радостно увидеть уровень и потенциал китайских участников именно как музыкантов, - сказал он.

Вообще, члены жюри единодушно отметили высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов.

- Нам приходилось оценивать, конечно, и техническую сторону. Мы смотрели на то, как участники могут объединять музыкальную ткань и музыкальные фразы, насколько они могут передать идею композитора. Это была большая работа, - сказал член жюри из Италии Эудженио Мариа Фаджани. – Инструмент, на котором играли наши исполнители – особенный. Всякий раз исполнение музыки на нем требует особого подхода. Нельзя просто механически воспроизвести то, что отрепетировано и подготовлено заранее.

Бронза и не только

Студент Сорбонского университета Жан Нувель-Алу (Франция) стал лауреатом третьей премии. Домой он уехал с двумя тысячами долларов. Жан, впервые оказавшись в России, подал заявку на участие в московском туре конкурса, где он был отобран профессиональным жюри во главе с Эудженио Мариа Фаджани. Молодой музыкант завоевал симпатии не только жюри, но и российской публики.

Дипломами конкурса отмечены Аида Глухова и Елена Малева из России. Специальную премию Георгия Бооса «Надежда Отечества» получила самая юная финалистка конкурса Ирина Крюкова, 15-летняя ученица московской ДМШ имени Грига.

Интересно, что в этом году на XIII Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева было вручено сразу 18 специальных премий. Они представляют собой ангажементы на лучших сценах нашей страны и за рубежом.