В Калининграде художник, рисовавший порт, спас упавшего в Преголю мальчика и его маму

В тот день свой этюд Батраз все-таки завершил. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде участник пленэра Музея Мирового океана спас упавшего в Преголю мальчика и его маму. Как сообщает пресс-служба музея, художники-выпускники Российской академии художеств Батраз Кучиев и Антон Мелентьев на Правой набережной рисовали порт, краны и суда. В какой-то момент они услышали крики…

- Мы уже начали работать, когда вдруг услышали крик. Я оглянулся и увидел, что на бетонном парапете стоят несколько женщин и дети. Бросил краски, подбежал ближе. Оказалось, что мальчик лет шести поскользнулся и упал в воду. За ним в реку нырнула его мама, - рассказал художник.

По его словам, мама и ребенок держались на воде. Но не могли вылезти на берег. Тогда живописец и бросился в воду – сначала вытолкнул из воды ребенка, затем помог выбраться маме.

Интересно, что в тот день свой этюд Батраз все-таки завершил. Картину «Полдень в порту» он передал в фонды Музея Мирового океана.

Выпускники Российской академии художеств художники-монументалисты Антон Мелентьев, Иван Журавлев, Владимир Видяйкин и Батраз Кучиев (Санкт-Петербург) принимают участие в пленэре, организованном Музеем Мирового океана.

Их работы в будущем украсят входную группу корпуса-шара «Планета Океан».