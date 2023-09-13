Сбивать животных на Куршской косе стали в 3 раза чаще, но барьеры у дорог ставить не будут

Очередное ДТП произошло 9 сентября. Жертвой стал пятнистый олень. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Днем в субботу, 9 сентября, на Куршской косе сбили пятнистого оленя. Животное погибло не сразу, оно лежало на дороге, истекая кровью, рассказывали очевидцы. Погиб красивый взрослый самец. От удара сломались даже его рога – они лежали на асфальте неподалеку…

О причинах и обстоятельствах произошедшего директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Одна из версий – оленя могли напугать грибники. Они приезжают к нам пособирать грибы не в тех зонах. Скорее всего, его спугнули, и он вышел на дорогу, случилось ДТП. Олени обычно выходят на дорогу вечером. Здесь вышел днем. Ситуация нестандартная, - признал Калина.

Что касается автомобиля, то он, вероятно, ехал с превышением скорости.

- Думаю, было где-то порядка 80-90 километров в час при разрешенных 60. Ну, это пусть уже разбирается ГИБДД. Машина сильно повреждена, - отметил директор нацпарка.

На Куршской косе обеспокоены – этим летом сбитых животных было как никогда много. Если в прошлом году насчитали примерно 2-3 случая, то в этом - уже 7-8.

- Из-за того, что к нам все едут на море отдохнуть, невнимательно смотрят на дорогу, эти случаи и происходят, - говорит Анатолий Калина.

Администрация нацпарка в очередной раз призывает соблюдать скоростной режим на Куршской косе. Но поможет ли низкая скорость избежать таких серьезных последствий и вообще избежать ДТП со зверем?

- При скорости 40-60 км в час водитель успевает взглядом справа-слева смотреть на территорию. А косули вообще выскакивают одна, вторая, третья. Когда вы видите косулю, надо вообще остановиться и подождать, потому что за ней пойдут еще несколько. Это стандартная ситуация для копытных. Так же идут кабаны, они могут быть с поросятами, - объясняет Анатолий Калина.

А вот защитных ограждений у дороги на косе не будет.

- Эту тему понимали миллион раз. Национальный парк создан для того, чтобы человек любовался природой. Мы приезжаем к животным домой. Мы – гости, - говорит директор нацпарка. - Если поставить защитные барьеры, это не означает, что не будут сбивать животных. Барьеры косули и олени могут перепрыгнуть. Если сделать барьеры, это для браконьеров удобная история – они будут стараться находиться в тех местах, где будут переходить наши животные.

Водитель, сбивший оленя 9 сентября, безусловно, запомнит этот случай на всю жизнь. Да и для других это ДТП станет уроком. Виновнику аварии придется не только восстанавливать свой автомобиль, но и заплатить штрафы. За сбитого несчастного оленя - 60 тысяч рублей. Казалось бы, маловато за редкое взрослое животное, гордость нацпарка. По последним данным, на нашей части Куршской косы сейчас всего 60-70 пятнистых оленей. Но поднять штраф в регионе не имеют права – это прерогатива федеральных властей.