Как спасали от вандалов скульптуры на острове Канта

Расположенный на самом видном месте хмурый писатель Горький повернулся спиной к собору и словно хочет уйти отсюда. Фото: Александр Подгорчук

Парк скульптуры на острове Канта (тогда – Центральный) в Калининграде был учрежден 1 июня 1984-го. И этот новый филиал историко-художественного музея сразу же стал притягивать, увы, не только ценителей прекрасного. Под покровом темноты на изваяниях писали-рисовали, от них отламывали куски, их поджигали, сбрасывали с постаментов…

Для защиты парка скульптуры от вандалов отцы города 35 лет назад и придумали остров закрывать на ночь. А именно: согласно решению горисполкома от 7 сентября 1988-го вход с 1 октября по 14 апреля планировалось держать открытым с 6 до 23 часов, с 15 апреля по 30 сентября – с 6 до 24 часов.

Вандалу запрет не писан

Местным жителям, привыкшим курсировать через остров в любое время суток, подобное ограничение их свободы передвижения, конечно, резко не понравилось. И в адрес властей полетели критические стрелы. Причем народ не особо выбирал выражения: «Неужели и впрямь та белиберда, что в парке натыкана среди деревьев, стоит того, чтобы запирать ее на замок?»

Якобы высокая художественная ценность ряда работ действительно вызывает сомнения. Что, впрочем, не оправдывает того вандализма, который там творился. Так, уже за первые три года существования парка скульптуры на реставрацию его экспонатов было потрачено 1770 рублей. А образ Владимира Балыбердина (первый советский альпинист, покоривший высочайшую вершину мира – гору Эверест) настолько изувечили, что эта работа вообще не подлежала восстановлению.

Не помню, сколько на острове пытались играть в закрытость. Однако то, что в 1988 году со стороны Медового моста установили ворота и калитки – со стороны эстакады, ничуть не мешало лазить туда всем кому не лень. И ночной покой парку скульптуры только снился. Причем если ранее работы «лишь» портили, то со временем они стали и вовсе – исчезать.

А между тем решением горисполкома от 7 сентября 1988-го на острове также запрещалось хождение по газонам, выгул собак, катание на велосипедах, санках и лыжах. Кроме того, под запрет попали вход и нахождение внутри развалин Кафедрального собора.

Похоже, страшно далеки от действительности были те, кто составлял все эти правила…

Стоять стало веселее

Беспредел, годами царивший на острове, к счастью, остался в прошлом. И хочется верить, что дело тут не только в том, что в темное время он сегодня залит огнями, а за порядком следит охрана. Может, все-таки и «культурка» подросла?

Радует и то, что возле работ поясняющие таблички снова появились. А то ведь после того, как в 90-х они тоже стали исчезать, большинство уверенно опознавало разве что Гагарина, Петра I и Горького.

Пять лет назад неравнодушные граждане выразили свое отношение к тому, что работы стояли без поясняющих табличек. Фото: Архив автора

Помню, шли передо мной по парку скульптуры бабушка с внучкой и любознательная девочка все спрашивала, указывая то на одно изваяние, то на другое: кто это? На что бабушка вздыхала: какие-то дети, дядя какой-то…

Совсем другая жизнь теперь и у одной из самых известных работ – «Мир. Созидание». К слову, раньше специалисты мне говорили, что ее название – «Мир и созидание». И этот вариант, на мой взгляд, гармоничнее. Но вернемся к главному.

Половые признаки фигур в композиции «Мир. Созидание» привлекали такое внимание озабоченной публики, что работа стала выглядеть просто непотребно. И ее, так сказать, до лучших времен пришлось убрать под эстакадный мост. Об этом узнал автор – питерский скульптор Александр Черницкий. Возмущенный, он потребовал вернуть работу. Ему было обещано перенести композицию к корпусу университета на улице Александра Невского. Однако то место в итоге занял памятник Франциску Скорине. А «Мир. Созидание» установили-таки на острове неподалеку от Медового моста.

Некоторое время композиция «Мир. Созидание» просто лежала под лестницей эстакадного моста. Фото: Архив автора

Так она выглядит теперь. Фото: Александр КАТЕРУША

Правда, по мне, подсветка получилась какой-то инфернальной. Но так в любом случае лучше, нежели это произведение и дальше «экспонировалось» бы, лежа в захламленных зарослях под лестницей эстакадного моста – напротив Дворца спорта «Юность».