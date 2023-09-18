На неделе в Калининграде будут два очень жарких дня

Бабье лето никуда не уходит. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Калининграде. Судя по прогнозам, бабье лето никуда не уйдет, но температура продолжит колебаться.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в нашем городе резко потеплеет – термометры покажут +26...+27 градусов. К вечеру не исключен небольшой дождь.

Во вторник показания будут гораздо скромнее. Воздух прогреется всего до +21 градуса, ожидаются ощутимые осадки и падение давления до 751 миллиметра ртутного столба.

В среду дождей почти не будет, но температура останется на уровне +20...+21 градуса. Также разгуляется ветер, чья скорость в порывах составит 13 метров в секунду.

В четверг вернется жара. Температура подскочит к отметке +26. День будет солнечным и без осадков.

В пятницу похолодает до +22 градусов. Сохранится порывистый ветер.

Выходные, скорее всего, тоже будут прохладными. Ориентиры составляют +18...+22 градуса. Вернутся небольшие дожди.