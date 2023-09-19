Почему матч «Балтика» - «Ростов» превратился в триллер с неожиданной развязкой

Кристиян Бистрович едва-едва пришел в команду и уже отметился важнейшим голом. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ

В минувшую субботу калининградская «Балтика» снова устроила болельщикам триллер. Уступая на своем поле «Ростову» 0:2, в самой концовке встречи наши футболисты смогли вырвать ничью!

В новом выпуске спортивного шоу «Вперед, балтийцы!» на радио «Business FM — Калининград» игру разобрали эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров. Приводим самые яркие моменты обсуждения.

«Красавчик Бистрович»

Антон Хоменко: – По мне, это не приобретение одного очка, а потеря двух, потому что, при всем уважении к «Ростову» и к Валерию Карпину, такой «Ростов» «Балтика» могла запросто обыгрывать и забирать три очка.

Виталий Макаров: – Я бы плясал не от того места в турнирной таблице, которое сейчас занимает «Ростов», а от того состава, который там есть, и от людей, которые там играют. Это очень опытный коллектив. Массовые осечки, которые были у Валерия Карпина, многих заставили думать, что «Ростов» – это уже не та команда, которая в прошлом сезоне боролась за медали. Нет-нет-нет! Это все тот же сильный, серьезный коллектив. Валерий Георгиевич, простите, не просто так ест свой хлеб. Поэтому боюсь, что «Балтика» стала заложником этой ситуации, когда все начали в один голос говорить, что сейчас приедет «теплый» «Ростов», мы его возьмем голыми руками. Ничего подобного! И думаю, что в головах у некоторых футболистов тоже сидела такая мысль, что соперник не тот, чтобы его опасаться. На этом и обожглись. Во втором тайме – да, игру немного поменяли. Но все равно до определенного момента не хватало хорошей идеи в центре поля. И вот здесь сыграла свою роль история личности в футбольных делах. Насколько здорово вошел в игру Кристиян Бистрович, насколько здорово он начал взаимодействовать с партнерами. Человек с листа практически играл, но что значит, когда есть определенная база и определенный уровень. Мы увидели совершенно другой футбол.

А. Х.: – Бистрович – красавчик во всех смыслах. Он, можно сказать, практически с трапа самолета вышел на поле.

В. М.: – При этом заметим, что он почти не играл. Как бы ты ни тренировался, все равно игровую практику ничем не заменить. Профессионализм футболиста в том и заключается – выйти и сразу показать, что у тебя есть определенный уровень.

А. Х.: – Он вообще не думал – увидел мяч и сразу же пробил. При всем уважении к остальным нашим ребятам, мы уже не единожды видели это в этом сезоне – 9 из 10 футболистов сначала остановили бы мяч, а уже потом стали думать о вариантах продолжения атаки. Бистрович, не думая, быстро пробил и сравнял счет.

В. М.: – На то он и Бистрович.

А. Х.: – Я бы еще отметил Роберто Фернандеса. Боливийский полузащитник очень хорошо отыграл все 90 минут. Обычно его на весь матч не хватало. Он внес весомый вклад в возвращение «Балтики» в игру, несмотря на то, что не очень удачно сыграл за свою сборную в отборочном матче чемпионата мира против Аргентины, где удалился уже в первом тайме.

В. М.: – При этом сколько он потом добирался до Калининграда. У него было пять перелетов. Человек практически накануне игры появился. У него был разговор с Игнашевичем. Фернандес рвался в бой, хотел помочь команде. Это тоже вызывает большое уважение.

А. Х.: – В любом случае молодцы ребята, что не сдавались и шли вперед до последних минут. Даже если бы проиграли – неважно, с каким счетом: 0:2 или 1:2, – все равно мне нравится в «Балтике», что команда сражается до конца. Как какой-нибудь олдскульный «Болтон Уондеррерс», который проигрывает гранду английского футбола, но все равно выкладывается по полной. Это тоже дорогого стоит.

Чего ждать в Кубке?

Уже во вторник, 19 сентября, «Балтика» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в Кубке России. Это ответная встреча в групповом этапе «Пути РПЛ». В июле на выезде калининградцы победили самарцев со счетом 3:2.

А. Х.: – Не думаю, что тут нужно что-то подробно анонсировать. У нас хорошие шансы на выход из группы с первого или второго места. Нужна одна победа, и можно спать спокойно.

В. М.: – Тут палка о двух концах. В субботу игра с «Ахматом». То есть опять два поединка на одной неделе. Плюс мы видим, как сейчас играют «Крылышки». Они реально набрали ход, команда Игоря Осинькина показывает один из самых симпатичных футболов в РПЛ. Я думаю (и об этом сказал Игнашевич), что будет серьезнейшая ротация. После матча с «Ростовом» прошло всего ничего – пара дней. И игра с «Ахматом» уже в выходные. Поэтому в кубковом матче процентов на восемьдесят будет совершенно другой состав. И как бы нам всем ни хотелось держать в уме первое место в группе, думаю, это все же вторичная история.

А. Х.: – «Ахмат» сейчас на ходу. Сменился тренер – вместо Сергей Ташуева пришел Мирослав Ромащенко, получше заиграла команда из Грозного. Поэтому у меня есть некоторые опасения насчет матча с ними. Главное нашим ребятам – как следует настроиться на соперника, потому что «Ахмат» не является каким-то непреодолимым препятствием. Приходите на футбол, болейте за «Балтику» и поддерживайте нашу команду, как это делаем мы!