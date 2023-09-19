Антизажим и езда без контактной сети: В Калининграде запустили новый троллейбус из Челябинска

Новинка окрашена в непривычный красный цвет. Фото: Александр КАТЕРУША

По Калининграду скоро поедет новый троллейбус «Синара» - его доставили к нам из Челябинска. Часть пути в область машина преодолела на пароме. Пока что новичка планируют запустить без пассажиров, потом – уже с ними, но все еще в тестовом режиме. Изучать и проверять будут как минимум до 6 октября.

Без проводов

Больше всего «Синара» заинтересовала специалистов «Калининград-ГорТранса» своей способностью ездить по городу на заряде батареи, без использования контактной сети. Конкретно эта машина, которую привезли сейчас, имеет запас хода 20 км без «рогов».

- Вообще они могут ехать автономно до 80 километров. А для Калининградской области это, в принципе, как съездить в курортную часть региона и вернуться обратно в Калининград, – говорит директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин. - Решили взять в эксплуатацию троллейбус и посмотреть, куда мы на нем сможем доехать без восстановления контактной сети, как сможем заряжаться. Также хотим посмотреть, сможем ли разгрузить от контактной сети центральную часть города, чтобы мы могли там проскакивать на автономном ходу.

Пандус для маломобильных групп пассажиров идет в комплекте. Фото: Александр КАТЕРУША

В планах городских властей организовать новые троллейбусные маршруты и продлить существующие. Так, предполагается, что действующие маршруты (№ 1, 2 и 7) будут продлены на 2 км, 9,7 км и 4,5 км автономного хода соответственно. Например, чтобы троллейбус ходил не только до улицы Красной, как сейчас, а до Чкаловска. Но тянуть провода туда не собираются – расчет на то, что челябинские троллейбусы доедут до конечной на автономном ходу. Также администрация города рассматривает возможность обкатки троллейбуса в микрорайоне имени Космодемьянского, где контактная сеть была демонтирована (включая улицу Карташева).

На вкус и цвет

В рамках второй фазы тестирования нового троллейбуса, начало которой запланировано на 25 сентября, машина будет возить пассажиров по всем нашим трем маршрутам. В первую очередь новичка можно ловить на семерке. Бортовой номер машины - 007, если вы решите отследить ее в go2bus или каком-то другом сервисе.

- Троллейбус красивый, его видно издалека. Он прекрасно вписывается в городскую среду, и его видно не только потенциальным пассажирам, но и другим участникам движения, - хвалит свою продукцию Артем Дайреджи, директор по продажам компании «Синара».

Правда, далеко не факт, что в Калининграде (если власти их все-таки надумают купить) эти троллейбусы будут ходить красными. Фирменный цвет муниципального общественного транспорта – оранжевый. Может, и троллейбусы для нас в Челябинске выкрасят в цвет апельсинов. Но если в мэрии решат определить для троллейбусов совсем другую - отдельную - раскраску, то и это не станет проблемой для компании-производителя.

Внутри троллейбус ощущается довольно просторным. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов и сити-менеджер Елена Дятлова уже прокатились на троллейбусе и, кажется, остались довольны.

- Челябинские троллейбусы органично и, я бы сказала, вполне привычно смотрятся на калининградских улицах. Наверное, оттого что синаровские «Ласточки» уже давно стали неотъемлемой частью нашей городской среды, - отметила Дятлова. - Первые впечатления: ощущение большего внутреннего пространства за счет высоких потолков, удобные широкие дверные проемы, что увеличивает скорость посадки/высадки пассажиров, панорамные окна - хоть прямо в общественном транспорте экскурсии по городу туристам проводи!

Челябинский троллейбус не на 100 процентов отечественный. Импортных деталей три: задний мост (Китай), элементы литийионных аккумуляторов (тоже Китай, но к 2025 году их импортозаместит Росатом и, возможно, будут делать прямо в Калининграде), система АБС пока немецко-китайская.

А вот о цене такой машины представитель компании-производителя из Челябинска ответил уклончиво. Мол, техническое задание может измениться или изменится ситуация в стране или регионе. Но в целом рыночный уровень - от 33 до 38 миллионов рублей (без федеральной и региональной помощи мэрии тут точно не обойтись). Всего власти Калининграда задумываются о покупке порядка 32-35 таких машин.

Сейчас в нашем городе бегают 28 троллейбусов. Их возраст уже почтенный: самым молодым 17 лет, самым старым - 20. При этом нормативный срок службы троллейбуса составляет 15 лет.

СПРАВКА «КП»

Низкопольный троллейбус «СИНАРА-6254» рассчитан на одновременную транспортировку 90 человек (из них до 33 смогут ехать сидя).

В распоряжении пассажиров - USB-слоты для подзарядки мобильных устройств. Фото: Александр КАТЕРУША

Салоны снабжены USB-слотами для подзарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью и функцией книлинга для маломобильных групп населения, Wi-Fi, многоуровневым освещением, климатическими системами, анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием, дверной системой «антизажим» и автоматическими системами пожаротушения.