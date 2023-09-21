Матч «Балтика» - «Ахмат» в Калининграде: кого считают фаворитом и что нам нужно для победы

От балтийцев эксперты ждут фирменной яркой игры. Фото: Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Для обеих команд это будет уже вторая встреча за последние полтора месяца. В августе «Балтика» обыграла «Ахмат» в Кубке России в гостях (2:0), а теперь примет грозненцев в Калининграде в рамках 9-го тура РПЛ.

За это время в «Ахмате» сменился тренер. Пост наставника вместо Сергея Ташуева занял Мирослав Ромащенко, который прежде работал в штабе Станислава Черчесова в сборной России и в венгерском «Ференцвароше».

Консолидированный прогноз крупнейших российских букмекеров на предстоящую игру складывается в пользу «Балтики». Правда, перевес небольшой - ничья видится наименее вероятным результатом.

- Если «Балтика» сыграет этот матч так же, как со «Спартаком», «Динамо», как вторые таймы с «Локомотивом» и «Ростовом», создавая моменты и не давая сопернику дышать, проявить свои лучшие качества, то есть вероятность, что все будет хорошо, - уверен комментатор телеканала «Матч ТВ» Петр Денисов. - Плотность в турнирной таблице позволяет двигаться вперед. За что уважают «Балтику» эксперты и соперники? «Балтика» – это характер, высокие морально-волевые качества, хорошая физическая подготовка, позволяющая прессинговать соперника 90 минут на всех участках поля. Это быстрый отбор мяча на чужой половине, позволяющий проводить молниеносные атаки. «Балтика» – это хороший процент созданных голевых моментов. Но в то же время нехватка опыта и мастерства в завершающей стадии атакующих действий, досадные ошибки в обороне.

«Балтика» и «Ахмат» сыграют в эту субботу, 23 сентября. Матч начнется в 15.30 по калининградскому времени.